Estafan a youtuber con el dinero que ayudaría a damnificados de Acapulco: historia indigna a internautas

Tras los lamentables sucesos que se vivieron en Acapulco, Guerrero tras el paso del huracán Otis el pasado miércoles 25 de octubre, varios mexicanos se han solidarizado para ayudar a las víctimas de dicho desastre natural en el puerto, entre ellos algunos influencers.

Sin embargo, el youtuber Yulay denunció a través de sus historias en su cuenta oficial de Instagram que fue estafado con 50 mil pesos, monto que pensaba emplear para ayudar a los damnificados.

¿Cómo fue estafado Yulay?

El influencer compartió que le pidieron 50 mil pesos como anticipo de la renta de cuatro máquinas para sacar escombro, las cuales llevaría durante una semana a Acapulco para ayudar a remover basura y limpiar colonias populares.

Yulay confesó que confió en dicha persona, ya que no pensó que se aprovecharía de una situación tan grave y quedó de verlo en un lugar en el cual nunca llegó.

“Nos confiamos bastante, pensando que nadie se va a aprovechar de esto, de Acapulco, inclusive hicimos una videollamada, ahí lo tenemos grabado. Espero, carnal, nada más devuelve el dinero, no hay problema, hermano Ahí nosotros nos encargamos de rentar las máquinas por otro lado, nada más, no seas gacho, esta ayuda es para Acapulco”, expresó.

El youtuber pidió el apoyo para que la gente ayudara a localizar a dicho sujeto, compartiendo su imagen en redes sociales, la cual ya se ha hecho viral.

Aún así, Yulay viajó a Acapulco para apoyar a los damnificados lo más posible.

¿Cómo reaccionaron los internautas ante la estafa que le hicieron a Yulay?

Los usuarios de redes sociales reaccionaron indignados ante esta noticia, ya que se aprovecharon de una tragedia que están viviendo muchas familias mexicanas que se quedaron sin nada, sin demostrar un mínimo de empatía ante un gesto y ayuda humanitarios.

"Como consejo a la persona que le hizo esto a Yulay: Es mejor que lo regrese hermano o terminarás muy mal. Yulay es todo México", "Finísima esa persona", "Yulay no seas tan confiado, tú lo hace en buena onda y la gente es encajona con el dinero, pero no le rendirá", "Ayuden a que se haga viral, por favor", "Andan bien hambreados", "Se va a a encontrar, ntp y le vamos a dar karate", "Es un nido de ratas", "Tiene cara de trakalero, se aprovecha de la situación", "Qué poca manera", "Lo buscaremos", "Pon su empresa para jamás volverlos a contratar", "Ojalá caiga la rata", "Gente aprovechada y abusiva", "Qué gandalla", "Te vas a hacer viral como tranza y no vas a volver a tener trabajo", "Gente encajosa", escribieron algunos usuarios de TikTok.



Al momento no se ha dado ninguna información más de avance de la situación.

