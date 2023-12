¿Se aproxima un apocalipsis? Microsoft guarda documentos en bóveda del Ártico ante "miedo": Internet reaccionó

Microsoft es una de las empresas tecnológicas más importantes del mundo y durante años ha hecho movimientos estratégicos importantes, pero hace poco impactó a todos por asegurar documentos en un lugar inhóspito.

GitHub, empresa de Microsoft, guarda documentos en el Ártico por miedo a un apocalipsis

Fue el pasado 24 de diciembre cuando GitHub, la plataforma para desarrolladores impulsada por Inteligencia Artificial propiedad de Microsoft, decidió mover sus archivos importantes a una bóveda en Noruega con el fin de preservarlos alrededor de mil años o posiblemente aún más tiempo.

Dicha noticia revelada por el diario 'El Clarín' también mencionó que los datos resguardados equivalen a 21 terabytes y fueron impresos en 186 películas en formato de códigos QR, y están dentro de una antigua mina de carbón a 250 metros de profundidad.

"Preserva mucho software de código abierto y también datos de la Agencia Espacial Europea, la Biblioteca del Vaticano, de varios museos y archivos corporativos y de Estado, como el Archivo Nacional de México", es lo que se reveló.



Todo esto, se llevó a cabo con el fin de preservar datos relevantes que puedan ser leídos por aquellos informáticos e investigadores que abran la bóveda en el futuro, en caso de que pronto inicie un desastre global que pueda terminar en una escala apocalíptica.



Dicho proyecto es solo el inicio de la empresa, pues tiene contemplado hacer más depósitos de información de este tipo en otros lugares del mundo con el fin de crear un "árbol tecnológico de la humanidad", para asegurar que la información no se pierda.

Internet reaccionó con miedo a la noticia

Por supuesto, el acto de Microsoft no ha pasado desapercibido en las redes, pues internautas han mostrado su "miedo" por este hecho.

¿Saben algo que nosotros no?", "¿Y cómo por qué harían eso precisamente ahorita?", "¿Soy la única que se espantó con esto?", "Ay qué loco, no quiero que pase algo", "Muy sospechoso e inquietante todo esto", " Dicen que es para prevenir, pero ¿por qué no lo hicieron antes?", "¿Qué está pasando?", "Noticias que me provocan miedo a final de año" o "WTF esa si no me la esperaba", es lo que expresaron al respecto.



También el movimento de la empresa generó duda entre los usuarios, debido a que sospechan que la empresa "sabe algo" que el resto del mundo no, por lo cual es mejor estar alerta.

Por el momento ni Microsoft ni GitHub, han dado más detalles al respecto y por qué a finales de 2023 es cuando comenzaron a sentir este miedo latente.



¿Tú piensas que esconden información importante para la humidad? Dinos en los comentarios.

