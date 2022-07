Michelle Renaud fue criticada porque su hijo se metió en agua con hielo: fans la defendieron

La protagonista de 'La herencia, un legado de amor' (telenovela que puedes ver gratis en ViX) compartió en agosto de 2021 que ella practica el método Wim Hof. Se trata de una terapia de frío, creada por el atleta holandés ‘The Iceman’, quien ha batido 26 Récords Guinness gracias a su habilidad para soportar temperaturas extremadamente bajas, durante largos intervalos de tiempo.

A raíz de esto, Win Hof diseñó una técnica de meditación basada en ejercicios de respiración y exposición al frío que, supuestamente, mejora la concentración y fortalece el sistema inmunológico.

Aunque ya es conocido que la actriz realiza este tratamiento poco común, en días recientes desató polémica al mostrar que su hijo de 5 años ha comenzado a hacer lo mismo.

Michelle Renaud es criticada por dejar que su hijo se meta en una bañera con hielos

La actriz compartió en Instagram un video en el que se muestra a su hijo, Marcelo, dentro de una tina llena de agua con fragmentos de hielo flotando.

De acuerdo con lo publicado por Michelle, el nene aguantó tres minutos la terapia. Además, con anterioridad ya había expresado su deseo de intentar el método Wim Hof, porque veía a su mamá hacerlo, pero se tomó su tiempo para intentarlo.



Aunque Renaud se mostró orgullosa del logró de su hijo, en la sección de comentarios de la publicación se generó un debate respecto a si estaba bien o mal lo que hizo. Algunos internautas criticaron y cuestionaron los métodos de crianza de la celebridad:

“Que pesar da ver al niño, se nota que está temblando en el hielo”, “¿Por qué le haces eso? Tan solo es una criaturita”, “Yo no podría hacerle eso a mi hijo, se podría enfermar o algo peor”, “Los niños no pueden hacer eso, si tú estás loca como para meterte en agua helada no deberías arrastrar a tu hijo a lo mismo” o “Sí estás mal, dónde recomiendan eso para un niño de 4 o 5 años, por esa tontería se te ve tu piel y pelo muy feo, reseco. Qué feo que no lo dejes vivir su niñez para que él explore y experimente cosas de niño en lugar de adulto”, son algunos de los comentarios.

Fans defendieron a Michelle Renaud por dejar que su hijo se sumerja en agua helada

Así como surgieron críticas al hecho de que Marcelo se metiera en una tina con agua y hielos, también hubo personas que defendieron el método y a su mamá.

“Es tu clon, tan hermoso y valiente”, “Es tu reflejo Michelle, acuérdate que lo que siembras cosechas y tú eres una buena madre que no se conforma con lo tradicional”, “Marcelo demuestra que es todo terreno”, “Hermoso ese príncipe, bravo porque venció ese temor. Sigue así y llegarás lejos” o “Eres mi ídolo Marcelo, como dice la frase ‘los miedos son para vencerse’” son comentarios que se pueden ver en la publicación.



Los seguidores de la actriz de 'Llena de amor' (disponible gratis en ViX) no solo aplaudieron la valentía de su hijo, la crianza que le está dando también fue alabada porque se ha centrado en enseñarle importantes valores.

De hecho, en días pasados compartió un video que muestra cómo le explica al pequeño lo que es el amor propio y la generosidad: