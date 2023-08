Mexicano lucha contra las olas para vender helados dentro del mar con todo y carrito

¡Playas, paletas y un vendedor valiente que se lanza al mar! Si pensabas que lo habías visto todo en TikTok, prepárate para este emocionante clip que te dejará boquiabierto.

Los mexicanos ya saben cómo pasar el verano, y una de las actividades favoritas es ir a la playa a relajarse y disfrutar del sol y el agua salada. Pero, espera, ¿qué pasa cuando tienes un antojo de paleta y estás nadando en el mar? No te preocupes, porque este vendedor tiene la solución.

Captan a vendedor de helados mexicano dentro del mar con todo y carrito

Las playas de La Paz, Baja California Sur, fueron el escenario de esta hazaña. ¿Listo para conocer al vendedor de paletas intrépido? Este valiente emprendedor no tiene miedo de ensuciarse las manos (y todo lo demás) con tal de llevar sus paletas hasta donde tú estás nadando.

Este hombre decidido agarra su carrito de paletas y se adentra en las aguas cristalinas, sorteando las olas y conquistando a los internautas.

El video, compartido por la usuaria Zarahy o @5zarahy, ha incendiado TikTok con su magia mexicana. Acompañando el clip con el comentario "México mágico", Zarahy captura la asombrosa escena que ha dejado a todos hablando, y es que "¿quién hubiera pensado que veríamos a un vendedor de paletas navegando las aguas mientras ofrenda su mercancía?"

El fenómeno viral ha tomado a todos por sorpresa y ha arrasado en la plataforma con más de 230 mil ‘me gusta’, está claro que este video ha capturado la imaginación y el corazón de los espectadores de TikTok en todas partes.

"El señor va ir hacia los clientes y ninguno tiene cartera dentro del mar", "Lo llamarán 'loco', pero es una brillante forma de ahorrar esfuerzo, porque las ruedas se hunden en la arena", "Si el cliente no viene a mi yo voy hacia él", "Por si un pez me quiere comprar", "El trabajo perfecto no existe. El trabajo: ", "Trae las paletas de Atlantis", "Esas si son ganas de vender jajaja", se lee en los comentarios.

Así que, si estás planeando un día en la playa en México y temes que tus antojos te persigan hasta el agua, ya sabes a quién llamar. Este vendedor de paletas está dispuesto a sumergirse literalmente en su negocio para llevar la felicidad directamente a los nadadores hambrientos.