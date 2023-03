Médico mexicano revela cuánto gana lavando autos en Canadá: Internet no lo puede creer

Esto es lo que gana un lava autos 🚘🤑🇨🇦 . Las tareas principales son el detallado de autos por dentro y por fuera, usar químicos de limpieza, remover manchas, buen servicio al cliente, etc. . Normalmente no te piden experiencia pero debes tomar en cuenta que estarás mucho tiempo de pie, agachándote y mojándote. . Hay empresas que piden que hayas estudiado en una escuela ‘Detallado automotriz’ en Canadá. . El salario varía dependiendo la provincia pero el promedio va desde ganar el mínimo 14.25$ (Quebec) hasta los 18$ por hora (menos impuestos) . Cuando exigen mayor conocimiento o estudios previos, puede aumentar el sueldo. . ⚠️ ¿Te gustaría trabajar como lava autos? ⚠️ Debes de tener permiso de trabajo para poder aplicar. Si envías tu CV desde tu país a alguna empresa canadiense para ser contratado, la verdad es que será muy difícil que te contraten porque el proceso que debe de hacer una empresa para contratar extranjeros es costoso y toma algo de tiempo, y este tipo de empresas prefieren darle prioridad a quien ya está en Canadá porque no es un trabajo que requiera a personas con conocimientos únicos o especializados como para que valga la pena pasar todo el proceso para traer a alguien de otro país. . 🇨🇦 Si quieres saber cómo venir a Canadá, haz click en el botón de “mensaje” en mi perfil, selecciona alguna de las opciones que ahí te aparecen o haz click en el enlace que aparece en la descripción de mi perfil 🇨🇦 . MUCHAS GRACIAS POR SEGUIR MI CONTENIDO! 🫶🏼 . #canada #canada_life🇨🇦 #estudiandoencanada #latinosencanada #vivirencanada #trabajarencanada #mexicanoencanada #latino #studyabroadlife #thingstodo #lifeincanada #internationalstudents #studentsincanada #studyabroad #carwash