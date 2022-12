Joven dejó su trabajo de ingeniero en México para vender pollos en Canadá: esto gana ahora

TikTok se ha convertido en una plataforma donde los internautas muestran cómo es su vida en Canadá, tal como lo hizo el mexicano que fue visitado por los bomberos por hacer una carnita asada .

Esto ha animado a muchas personas a intentar residir en aquel país como Erick Ibarra, un joven que decidió dejar todo atrás para empezar una vida nueva, te contamos.

Dejó

su empleo de ingeniero para trabajar en Canadá: historia se hace viral en TikTok

El mexicano compartió en un video que logró graduarse como ingeniero y trabajar en su campo por un tiempo, resaltando cuánto dinero ganaba y los horarios en que debía asistir a su empleo.

"Mi sueldo de ingeniero mecatrónico... 12 mil pesos al mes (600 dólares) de lunes a sábado", es el texto que agregó a su tiktok publicado recientemente.



Ahora, Erick se encuentra en Canadá donde no ejerce su profesión, pues se dedica a la venta de pollos, lo cual deja ver con algunas fotos y videos.

Lo interesante, es que el tiktoker dio a conocer su nuevo sueldo y horarios de trabajo, cosa que dejó impactados a los más de 4.7 millones de personas que vieron su material, debido a que tiene una gran diferencia.

"Mi sueldo como pollero en Canadá... 14 mil pesos (700 dólares) de lunes a viernes, a la semana", expresó.

El video y sus ganancias como vendedor de pollo en Canadá divieron a Internet

La cantidad que compartió con entusiasmo, originó diversos comentarios, mayormente de envidia y admiración, pues ususarios dijeron que desearían obtener ingresos iguales a los de él, justo como le pasó al mexicano que gana 150 dólares al día por recolectar cerezas en el mismo país.

"¿14 mil a la semana? Yo quiero", "Llévame, ya quiero trabajar allá", "Ya me dieron ganas de mudarme para ganar bien", "Agusto compita, éxito", "La neta qué chido (cool), además Canadá es hermoso", o "Envidia de la buena, ¿no sabes de algún trabajillo por ahí?" son algunos puntos de vista.



Por otro lado, muchos expresaron que la diferencia no es muy grande respecto a lo que generaba en México, ya que Canadá es un país costoso.

"Aun así es una madre. Perdón, Canadá es un país caro para vivir", "Pero la vida es muy cara allá, no veo que sea mejor tu sueldo la verdad", "No vale la pena, mejor no te hubieras ido, gastas más en Canadá", "¿Hasta allá por 14 mil a la semana? No gracias", "Seguro se te va como agua, ese país es carísimo", resultaron ser algunas expresiones.



Erick también fue atacado y lo acusaron de no "haberse esforzado" para ejercer como ingeniero, pero rápidamente fue defendido por usuarios que le desearon la mejor suerte para seguir adelante.