Joven compra costosos aretes de oro por solo 28 dólares, ¿fue 'aprovechado'?: caso genera debate

Video Mexicano compró aretes Cartier en 237 pesos: la marca se negó a dárselos y esto pasó

¿Te imaginas entrar a la página de una conocida marca de joyería y ver que uno de sus productos tiene un precio que parece irreal? Pues el usuario @LordeDandy fue quien vivió esto y ahora ha generado opiniones divididas por aprovechar el costo exhibido. Aquí te contamos la historia.

Usuario adquiere aretes de Cartier por 28 dólares gracias a error de precio

El pasado 19 de abril resultó ser el día que el mexicano compartió en Twitter que al navegar por la página web de Cartier notó que uno de sus artículos, un par de aretes de oro rosa con diamantes, tenía un precio de 237 pesos mexicanos, lo cual le pareció extraño, ya que comúnmente una pieza de la marca cuesta miles de pesos.

Entonces, decidió hacer clic para comprar no uno, sino dos pares y para su sorpresa, la compra resultó ser todo un éxito, ya que le cobraron a su tarjeta de crédito 474 pesos(28 dólares). De acuerdo con sus declaraciones, los aretes tenían un precio original de 237 mil pesos cada par (138 mil dólares), y el valor de la compra era de casi medio millón de pesos, pero gracias al error del precio pudo pagar una mínima cantidad.

"Pues yo aproveche la oportunidad nenucas y hasta pedí dos pares, y díganme muerto de hambre pero dudo que ustedes hubieran desaprovechado la oportunidad".



El post rápidamente se volvió viral con casi 5 mil likes y dentro de los comentarios, las personas comenzaron a mostrarse impactadas por su gran descubrimiento, además de que pudo aprovechar una oportunidad única debido al error de una empresa.

Imagen @LordeDandy / Twitter

"Que bello , esos pendientes están arriba de 400k", "Jajajajajaja nos avisas del final, ya andan rolando la noticia", "Para mi esto es una noticia de éxito", "Eres el favorito de Dios", "eta hubiera hecho exactamente lo mismo", "Soy tu fan, ya quiero ver cuando presumas tus aretes", "Qué listo, tú muy bien", "Ojalá todo salga bien para ti soy tu fan", o "Envidia de la buena", resultaron ser algunos.

Algunos atacaron al joven que compró los aretes en Twitter y así contestó

Por otro lado, hubo personas que atacaron a @LordeDandy asegurando que lo que hizo fue inmoral y se aprovechó de una manera injusta de Cartier, pero poco después él mismo contestó que por ley de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), la empresa estaba obligada a respetar el precio por el error, el cual primeramente fue de uno de sus empleados.

"Para todos los que dicen que actúe de mala fé y me están difamando, pues prepárense porque aún no cuento toda la historia. Only God Knows y PROFECO. Wtf con los que se ponen de lado de la empresa, ni siquiera trabajan ahí jajaja".



El joven añadió que los aretes aún no le han sido entregados y personas que laboran en Cartier lo han llamado sin parar para convencerlo de que renuncie a ellos debido a su alto costo, pero él los ignoró después de que, de acuerdo a un oficio que posteó, le ofrecieran a cambio una botella de champán y un tarjetero, pero él los rechazó.

Por último, afirmó que si bien su caso no ha sido resuelto, cuenta con un abogado y está tomando acciones legales para que la marca entregue los aretes al precio que estaban marcados en Internet, aunque no sabe su funcionará o no.

Imagen @LordeDandy / Twitter