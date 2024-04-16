TikTok

'La nueva telenovela de TikTok': mexicana muestra cómo enamoró a un extranjero y se vuelve viral

La tatuadora mexicana Citlali Gonzalez, quien vive en Toronto, Canadá, se hizo viral en TikTok al compartir cómo se acercó a un chico que vio en una tienda y le gustó. Su historia de amor es tan linda, que en la red social ya tiene miles de seguidores.

Por:
Liliana Carmona.
A través de redes sociales, en particular en TikTok, las nuevas generaciones están compartiendo más detalles de sus relaciones personales, como una chica mexicana, que actualmente reside en Toronto, quien tomó la iniciativa y contó cómo se ligó a un chico chino que conoció en una tienda.

TikToker mexicana comparte su inusual método para conquistar a un galán chino

Esta historia nos muestra que el amor a primera vista puede ocurrir en cualquier lado. Tal es el caso de Citlali González, una tatuadora mexicana que encontró el amor en una tienda de conveniencia en Canadá.

Citlali, también conocida como ‘Sidcitsid’ en TikTok, se encontraba en la tienda cuando sus ojos se posaron en un chico que le llamó la atención. A pesar de la timidez inicial, decidió dar el primer paso y hablarle.

“Estoy en el súper y acabo de ver a un vato que me gustó mucho y le quiero hablar, pero me da pena. Voy a grabar todo”, confesó.
JAJAJ WEYYY Lo grabe, que felicidad hahaha ahi les cuento que tal va xd #fyp #fy #hmart #toronto

Citlali se acercó y le preguntó si es coreano, a lo que él le respondió que es chino. El chico siguió la charla y tras un breve intercambio de frases, él acepta la invitación a cenar al día siguiente.

En su segunda cita, Citlali y el chico disfrutaron de un restaurante italiano y la conexión entre ellos fue evidente.

“Cuando caminábamos de regreso a mi casa, me tomó la mano”, reveló Citlali en otro video.
HERMANAS 😭💕 Estoy feliz!! Es su señal para hablarle al chiavo que les gusta 🥹 Btw pueden meterse a mi canal de difusion de ig ahi ckntare mas cositas jajaj 😭 #fyp #fy

Citlali y su pareja vieron el eclipse solar juntos

Tras disfrutar de algunas citas, donde incluso ya fueron a comer tacos, la relación parece estar floreciendo y el pasado 8 de abril presenciaron juntos el eclipse solar total. El chico llevó una cámara con un lente especial para captar el momento, confesando en otro video que han estado saliendo todos los días.

me dicen si funciona el sonido 💕🤭🌘 #fyp #fy

“No les he publicado mucho porque casi no me he concentrado en estar grabando, pero hemos salido todos los días desde el día (que nos conocimos) en el super. Hasta ahora solo han habido abrazos y beso de cachete jaja”, escribió.


Como sus seguidores no han dejado de preguntarle cómo está su relación, Citlali compartió otro video que ya hablaron de lo que buscaban en una relación, donde ella le confesó que sí se veía teniendo algo serio con él y obtuvo la misma respuesta por parte de su pareja.

“El fin de semana me dijo: ‘La neta, me estoy enamorando de ti, me gustas mucho, si me gustaría que tú y yo tuviéramos una relación'”, expresó.


Aunque ha recibido muchos comentarios de por qué aún no son novios, Citlali comparte que en México es usual salir por un tiempo y después formalizar la relación, tal y como lo está haciendo ahora.

chisma #fyp sorry el maquillaje corrido acabo de salir de tatuar jajaja pa las criticonas😡

¡No olvides dejar tu opinión sobre este tema en la sección de comentarios!


