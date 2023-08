Mexicana corre a vendedor de tamales en EU por hacer ruido en la calle: "Vete a México"

Una inusual disputa ha tomado lugar en las tranquilas calles de Long Beach luego de que Antonio, un vendedor de tamales que se ha ganado el corazón de los transeúntes, se viera envuelto en una situación complicada cuando sus melodías de bocina chocaron con las sensibilidades de una vecina mexicana supuestamente preocupada por sus mascotas.

La historia tomó un giro inesperado cuando la mujer decidió grabar el incidente y confrontar a Antonio por el ruido de su bocina, diciendole que se fuera de Estados Unidos. El intercambio fue capturado en video y se volvió viral en redes sociales, atrayendo la atención de muchos.

Mujer corre de Estados Unidos a vendedor de tamales: video causa polémica

La discusión se centró en cuestiones de licencias y permisos para vender en la calle, mientras la vecina expresaba su preocupación por el bienestar de sus perros.

"Te voy a decir cuando vengas a vender tamales, sin licencia y sin permiso, vete para allá y pita de ese lado para que mis perros no hagan eso porque cuando lo hacen, molestan a toda la gente", dijo la mujer en el video.

Antonio, lejos de quedarse callado, defendió su posición y afirmó que la vecina lo había ofendido en primer lugar. La conversación se tornó más intensa cuando la vecina mencionó la importancia de pagar impuestos y otros gastos asociados con un negocio establecido.

"El sol sale para todos, pero por eso se pagan intereses, se pagan impuestos, se pagan empleados, que yo no sé si les pagas a los tuyos. De ese dinero que tú sacas no pagas impuestos, no pagas lo que un negociante paga cuando renta, cuando paga cuentas, cuando paga luz, argumentó.



La disputa finalmente culminó en un intercambio de comentarios más acalorados, con la vecina sugiriendo que Antonio podría vender sus tamales en México si no estaba dispuesto a cumplir con las regulaciones locales.

"Paga bien al gobierno lo que tienes que pagar, si no quieres pagar aquí, con este gobierno, vete para México y allá en México hacen lo que uno quiere, aquí no estás en México, estás en los Estados Unidos, compórtate", finalizó.

La historia dio un giro sorprendente cuando la comunidad local se unió en apoyo a Antonio y organizó una protesta frente a la casa de la vecina. Esto llevó a un momento de reflexión por parte de la mujer, quien finalmente pidió disculpas públicamente.

“A mí me molesta que la gente piense que soy mala. Yo no soy mala, me da mucha tristeza que no supe cómo comunicarme contigo y, sinceramente, Antonio, estoy bien triste porque yo me considero una persona mejor y me comporte como una pende%$”, agregó.