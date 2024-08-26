Mesero mexicano cobra "servicio de mesero" además de la propina y causa polémica en TikTok

Un video compartido en TikTok encendió un debate sobre la práctica de dejar propina en los restaurantes y dividió la opinión entre quienes consideran que es una costumbre necesaria y aquellos que creen que se ha convertido en una exigencia injustificada.

El clip, compartido por @@jousinpalafoxnoticias, muestra a un mesero explicando que, además de la propina habitual, en su establecimiento también se cobra un concepto adicional denominado "servicio de mesero", lo que ha provocado la indignación de muchos usuarios.

En México, la propina es una práctica común en restaurantes y bares, donde los clientes suelen dejar un porcentaje del total de la cuenta como muestra de agradecimiento por el servicio recibido. Sin embargo, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha reiterado en diversas ocasiones que la propina no es obligatoria, y que el consumidor tiene la libertad de decidir si desea otorgarla o no.

A pesar de esto, el arraigado hábito de dejar propina ha llevado a que muchos lo vean como un deber más que como un gesto voluntario.

El video que circula en redes muestra cómo, además de la propina, a los clientes se les está haciendo un cobro extra por "servicio de mesero", lo que generó una gran controversia.

"Ya no te preocupes por dar propina, ahora tienes que pagar por el servicio de mesero", comentó con sorpresa el usuario @jousinpalafoxnoticias, quien compartió el clip.

En la grabación, se escucha al mesero aclarar que esta asistencia es un cobro específico para el trabajo del camarero, mientras que la propina se reparte entre la cocina y el resto del personal.

Esta explicación por parte del trabajador no hizo más que avivar la polémica. Muchos usuarios en redes sociales expresaron su molestia, y señalaron que este tipo de cobros adicionales podrían abrir la puerta a abusos por parte de los dueños de restaurantes, quienes podrían estar utilizando estas prácticas para incrementar sus ingresos a costa de los consumidores.

El debate se centra en si es justo o no que los restaurantes cobren este tipo de servicios adicionales, especialmente cuando la propina ya cumple la función de compensar al personal por su atención.

En los comentarios del video se puede leer el disgusto de la gente por este cobro arbitrario, muchos opinan es que es responsabilidad del empleador pagarle lo justo a sus empleados y no tranferir esta obligación al cliente.

"Esa es una obligacion del patrón, para el consumidor es opcional pero se esta haciendo costumbre transferir la responsabilidad del empleador al consumidor", "los restaurantes se llevan bastante ganancia, Él (patrón) debería de pagar bien a los trabajadores", "el servicio que se da debería estar incluido porque para eso te están PAGANDO, es tu deber atender al cliente, y si no te pagan y vives de propinas exijidas pues ahí no es", "los dueños y empresarios restauranteros no quieren pagar los salarios que le corresponden de su personal quieren que todo corra por cuenta de los clientes es un abuso", son algunos de los mensajes de molestia ante esta situación.



Aquellos que están en contra de esta práctica argumentan que la propina debería ser suficiente para cubrir el esfuerzo del mesero, y que cobrar un servicio adicional es un abuso hacia el cliente. Por otro lado, hay quienes defienden la postura y argumentan que este trabajo merece ser recompensado de manera justa, y que el servicio de mesero es una forma de asegurar que el personal reciba una compensación adecuada.

"Esl dueño paga el mínimo porque hay propinas, y por eso se les da una compesación por el servicio", "no veo lo malo en dejar propina, lo malo es que a veces el servicio es malísimo y aún así debe uno dejar propina. En lo personal siempre dejo si el servicio fue bueno o muy bueno", "algunas empresas le exigen al mesero la propina o se las cobran a ellos, si dejas menos de lo mínimo la empresa se la cobra", "yo estoy a favor de la propina, pero, primero que exijan un salario digno", son algunos de los comentarios a favor.



Es importante destacar que la propina, aunque comúnmente practicada, sigue siendo un gesto voluntario y no una obligación. No existe una regulación que determine cuánto debe dejarse como propina, y su inclusión en la cuenta sin el consentimiento del cliente es una práctica que no debería ser permitida.

La Profeco ha señalado en repetidas ocasiones que los consumidores tienen derecho a decidir si quieren o no dejar propina, y que ninguna ley puede obligarlos a hacerlo.

Mientras algunos defienden la necesidad de recompensar adecuadamente a los meseros, otros consideran que la imposición de cargos adicionales es una forma de abuso que debe ser evitada. El tema sigue generando opiniones encontradas, y es probable que continúe siendo objeto de discusión en el futuro, hasta que se regule ante la ley esta situación.