Joven explota por tener que dar propinas y dice que no deberían existir: "¿Como por?"

Una joven se volvió viral y causó gran revuelo en redes sociales luego de compartir que no entiende por qué existen las propinas para cualquier servicio. Muchos estuvieron a favor y te contamos por qué:

Por:José Luis Noriega
La costumbre de dar propinas en México ha sido objeto de debate recientemente, especialmente después de que una joven compartió sus opiniones sobre el tema en TikTok.

La joven, Valeria Santisteban, expresó su descontento con la práctica de pedir propinas en establecimientos, argumentando que no deberían existir.

Joven dice que no debería existir la propina y se hace viral.
Joven se queja de las propinas y dice que no deberían existir: abre debate

Valeria compartió su experiencia en una cafetería donde le pidieron dar propina después de pedir un café para llevar. Ella se sintió frustrada porque no se le informó el precio total antes de pagar y consideró que no había hecho nada especial para merecer un extra.

La joven también comparó la situación en México con Europa, donde no se piden propinas, aunque admitió que los meseros pueden ofrecer un servicio pobre.

El video de Valeria se viralizó en TikTok, alcanzando miles de reproducciones y comentarios. Algunos usuarios se mostraron en contra de dar propinas, mientras que otros criticaron a la joven por no querer dar un extra como agradecimiento al trabajo de los colaboradores.

No me linchen por mi unpopular opinion pero ¿para que existen las propinas?

Entre las reacciones, algunas personas argumentaron que no se deberían dar propinas en todos los casos, mientras que otras defendieron la práctica de dar un extra como forma de agradecimiento. Sin embargo, la mayoría de los usuarios se centraron en la idea de que la propina es una forma de reconocer el trabajo de los empleados y que no debería ser obligatoria.

"Ni a los doctores ni a las maestras nos dan propina, ¿por qué habría que dar en los otros trabajos?", "Si te funan que nos funen juntas", "Yo soy mesero y las propinas si pueden ayudar pero no es obligación del cliente dar una propina si la quieren dar pues que chido pero si no no es obligatorio", "Yo soy mesera, y a donde quiera que voy dejo propina", se lee en los comentarios.


Cuéntanos en los comentarios tíu qué piensas.

