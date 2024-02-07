Persona no binaria, con barba, modela bikinis para marca de ropa y divide opiniones.

Una marca de ropa australiana desató polémica en redes sociales al presentar su nueva línea de trajes de baño con una persona no binaria, y con barba, como modelo.

Marca de ropa presenta bikinis con personas no binarias como modelos

Bonds se convirtió en tema de conversación en redes sociales al mostrar a personas no binarias modelando su nueva colección de ropa interior y bikinis.

Las imágenes promocionales pertenecen a la campaña con la que la marca de ropa busca celebrar “el Orgullo” como parte de su línea Pride 2024.

'Retro Rib Seamless Tonal Hi Bikini' fue presentada al público tanto en redes sociales como en el sitio oficial, hace una semana, con modelos no binarios usando pronombres “ellos/ellas”.

En las fotografías se pueden ver a personas transgénero, drag queens y modelos que se identifican como bisexuales, homosexuales y pansexuales.

Marca de ropa presenta bikinis con personas no binarias como modelos. Imagen BONDS/Instagram



A través del sitio, la famosa firma australiana cuenta con un espacio ‘Genderfree’, que describe como libre de estereotipos y género, en el que muestra un amplio catálogo de prendas modeladas por personas “no binarias”.

“Bienvenidos a nuestro primer espacio Genderfree. Como parte de The UnGENderwear Project, hemos eliminado los estereotipos de género y te hemos dejado solo la libertad de usar nuestras prendas como te parezca mejor. Hemos consultado con la comunidad, nuestros socios de Minus18 y nuestros defensores de UnGENderwear para seleccionar cuidadosamente una variedad de productos que inspiren la forma en que compra y piensa sobre la ropa. Aquí hay espacio”, se lee en la página oficial.

Internautas reaccionan “divididos” ante campaña

La campaña cobró relevancia entre los internautas quienes se enfrascaron en un debate, pues mientras algunos aplaudieron la inclusión de la marca de ropa otras más llenaron con críticas los comentarios y expresaron su decisión de dejar de seguirla y hasta dejar de consumir sus prendas.

Persona no binaria, con barba, modela bikinis para marca de ropa y divide opiniones. Imagen bonds.com.au



'Mikey' una de las personas no binarias que modeló para la firma fue de los que más controversia causó con su 1.99 metros de altura y su look con barba.

"Solía comprar Bonds, pero ya no lo haré, ver a un hombre usando prendas de mujer es realmente desagradable”, “Vas por el camino de lo políticamente correcto y terminas en la bancarrota, ¡vamos gente!”; “¡Nunca volveré a comprar en Bonds!”; “Todas mis compras anteriores van directamente al basurero. Nadie necesita esta basura”, dicen algunos de los mensajes considerados como discriminatorios por muchos.



Sin embargo, fueron mayoría los que agradecieron el movimiento de la firma australiana.