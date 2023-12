Mamá que trabaja todo el día pudo ir por primera vez por su hijo a la escuela y su reacción hizo llorar a TikTok

Una mamá que trabaja todo el día pudo, por fin, cumplir el sueño de su hijo de recogerlo en la escuela y la reacción del pequeño conmovió TikTok, donde el video se hizo viral.

Mamá conmueve con la reacción de su hijo al verla llegar por él a la escuela

A través de plataformas como TikTok los usuarios han podido llegar a historias de personas extrañas, con las que nuca tendrán contacto, pero con las que se han sentido identificados.

Y es que, a través de dicha red social muchos han encontrado una ventana al deshago como en el caso de quienes experimental el vaivén de emociones que significa la maternidad.

Para ejemplo, el video publicado en el perfil a nombre de Jessica en el que compartió los anhelos de una mamá y un hijo por poder tener un día para que lo recoja en la escuela, ¿el impedimento para ella?, el mismo que para muchas mamás: trabajar todo el día.

Sobre el viral video, la madre compartió que por primera vez pudo cumplir el sueño de su hijo.

“Mami, quiero que algún día me recojas en el colegio”, “Hijo, pero sabes que trabajo todo el día”, se lee sobre la grabación.



En el tiktok de apenas 20 segundo se ve una toma enfocando la salida de una escuela mientras los alumnos pasan hasta que a uno de los pequeños se le dibuja una gran sonrisa en el rostro al ver a su madre esperándolo, como tanto se lo pidió.

“Eres reemplazable en todo menos en la vida de tus hijos”, fue la frase con el que usuaria de TikTok publicó la grabación que suma más de 6 millones de reproducciones.

Niño ve por primera vez a su mamá ir por él a a la escuela y hace llorar a TikTok

La grabación rápidamente se volvió viral llegando a cientos de personas que se sintieron identificadas compartiendo sus experiencias en la zona de comentarios.

Hubo desde mamás que desahogaron sus culpas por no poder ir a diario, o incluso, nunca por sus hijos a la escuela y los que aún no “sanan” sus heridas de pequeños.

“’Para qué nos tienen si no van a darnos tiempo’, dijo mi niña interior”; Yo le pedía eso a mi madre, como siempre estaba muy ocupada creían que no tenía madre pues siempre me iba sola”; “Mis papás nunca pasaron por mí al colegio, tengo 42 y nunca voy a sacar eso de mi sistema”; “Mi mamá lloró cuando me preguntó porque no le decía de las actividades del cole, y le dije que ella nunca iba, sólo tenía papás de noche”, son algunos de los comentarios.