Hombre camina sobre cuerda floja de un edificio a otro sin protección: video aterra a TikTok

En TikTok se encuentran todo tipo de videos y algunos llaman la atención por ser inquietantes, como el mago que reveló su secreto para comerse una espada.

Videos virales en TikTok muestran a hombre caminando sobre la cuerda floja

Los que se hicieron virales, aunque no son recientes, fueron aquellos que mostraron a un hombre caminar sobre una cuerda floja a 442 metros de altura, lo cual provocó que más de un usuario se sintiera nervioso.

La cuenta @vkodak_, fue la responsable de publicar estos clips, los cuales tienen como protagonista a un hombre que decide cruzar de un edificio a otro sobre una cuerda, pero lo más impactante es que lo hace sin protección alguna.

Con ayuda de una barra de equilibrio, el audaz varón avanza con cautela mientras es grabado por una cámara de televisión y observado por miles de espectadores desde las calles.

Dicha serie de clips, que terminaron mostrando el éxito que tuvo el hombre para cruzar dos veces, lograron acumular más de 5 millones de vistas.

En los comentarios, los usuarios de la plataforma externaron su sorpresa, miedo y admiración por lograr tales hazañas, al igual que pasó con el hombre que alimenta a cocodrilos armado con una para protegerse.

"El verdadero: 'la muerte podrá llevarme cuando se lo gane'", "El miedo no existe para este hombre, qué impresión", "Real, me empezaron a sudar las manos y no quería mover el celular", o "Mi miedo a las alturas se activo, no podía creerlo que estaba viendo", son algunas expresiones que se leen en el material original.

Nik Wallenda, el acróbata más intrépido del mundo

A pesar de la viralidad de los clips, poco se habló sobre quién es esta persona y se trata de Nik Wallenda, un hombre estadounidense de 43 años y acróbata profesional que ganó fama por realizar diversos actos similares como el que vemos en TikTok.

Fue en 2014, cuando él llevó a cabo esta acción en el centro de la ciudad de Chicago al cruzar desde el edificio Marina Tower West, hasta la construcción conocida como Leo Burnett.

Con una vestimenta naranja, Nik se concentró para llegar al otro edificio y después de 6 minutos pudo lograrlo, pero eso no fue todo.

Resulta que esta sólo era la primera parte de su acto, ya que decidió regresar al edificio original; no obstante, ahora sería con los ojos cerrados.

De acuerdo al portal 'The Guardian', en dos minutos pudo concluir su cometido al ser guiado por una persona con altavoz, la cual le indicaba cuántos pasos le faltaban para lograr su meta.

Esto provocó que los internautas quedaran aún más impactados y con miedo, ya que estaban atentos a que no cayera de la cuerda.

"Nada más de verlo me entra el vértigo, mis respetos para este hombre", "Me dieron como 4 infartos porque pensé que se caería", "Increíble este hombre no conoce el miedo yo ya estaba sintiendo el vértigo y eso que estoy acostado", "¿Alguien más quedó aterrado por si se caía?, o " Qué miedo de verlo me pone nervioso y ansioso", son otros comentarios.

Nik Wallenda sigue desafiando al destino caminando por la cuerda floja

Nik Wallenda ya había realizado caminatas en cuedas flojas antes de dicho acto, pero algunos de los más memorables fue cuando cruzó las Cataratas del Niágara en Canadá en 2012 y también Times Square en Nueva York, a más de 390 metros de altura en 2019.



Su acto más reciente y temerario, fue cruzar en marzo de 2020 la cuerda floja a 634 metros de altura través del cráter de un volcán activo en Nicaragua, el cual contenía lava hirviendo.

Por supuesto Nik lo logró y fue reconocido a nivel mundial por su habilidad y valentía.

Dentro de su Instagram oficial, el acróbata publicó fotos de su hazaña donde se le puede ver usando una máscara para protegerse de los gases nocivos y un arnés de seguridad por la dificultad que representaba.



