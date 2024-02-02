Entretenimiento

Mamá se queja de que le cambiaron el peinado a su hija en la escuela sin su consentimiento: ¿no le gustó el estilo?

La mujer reaccionó desconcertada al externar su queja en Internet y padres de familia externaron sus teorías de lo que pudo haber pasado

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

T3HQV8VPH-U7LUFUY90-82a6e4d2832c-512.jpg
Por:
Tania Caballero.
Video Mamás latinas vs mamás gringas: este trend muestra todas sus diferencias (incluida la temida chancla)

Una mujer se hizo viral luego de compartir su historia en el sitio 'de padres para padres' llamado 'mumsnet.com', por un incidente que sucedió en la escuela de su hija.

La mujer reaccionó desconcertada luego del atrevimiento que se tomó un asistente escolar, pues no entiende por qué cambió el peinado con el que su hija llegó a la escuela.

PUBLICIDAD

¿Cuál fue la historia de la mamá de la niña a la que le cambiaron el peinado en la escuela?

La madre de la niña compartió que peinó a su hija de 5 años con dos coletas altas y el resto del cabello suelto al dejarla en la escuela, sin embargo, quedó confundida cuando se dio cuenta al llegar al auto que la pequeña traía dos trenzas bajas en lugar del peinado con el que la entregó en la mañana.

Niña peinada de trenzas
Niña peinada de trenzas
Imagen Unsplash

La mujer se pregunta por qué la escuela sintió la necesidad de hacer ese cambio en el aspecto de su hija sin su permiso, consentimiento ni comentarle nada en ningún momento del día, incluso después de recogerla de la institución.

"No estoy enojada ni molesta, sólo curiosidad. Nunca lo había tenido así antes y vio a una chica en la televisión el fin de semana con cabello similar al suyo poniéndose este estilo y me lo pidió. En realidad se veía muy lindo. La cabellera de DD se está alargando ahora, más allá de sus hombros y es espesa y ondulada/rizada. Cuando la recogí de la escuela, tenía dos trenzas bajas, no me di cuenta por mucho tiempo", explicó la madre.

Más sobre Entretenimiento

Cangrejo le roba una cámara a un buzo bajo el mar: Trató de hacer un videblog
0:58

Cangrejo le roba una cámara a un buzo bajo el mar: Trató de hacer un videblog

Cultura Pop
Así son los taxis autónomos, que se manejan solos: el video de una joven sorprendida se hace viral
1:56

Así son los taxis autónomos, que se manejan solos: el video de una joven sorprendida se hace viral

Cultura Pop
Niño se lleva un dulce de una tienda sin permiso y su mamá le da una lección de honestidad
0:57

Niño se lleva un dulce de una tienda sin permiso y su mamá le da una lección de honestidad

Cultura Pop
¿El fin del mundo será en 2025? La Biblia revela las señales del inicio del Apocalipsis
1:03

¿El fin del mundo será en 2025? La Biblia revela las señales del inicio del Apocalipsis

Cultura Pop
Mujer estadounidense evita que migrantes latinos sean deportados: Así los ayudó en una redada
1:00

Mujer estadounidense evita que migrantes latinos sean deportados: Así los ayudó en una redada

Cultura Pop
Usan genes de mamuts para crear 'ratones lanudos': ¿Podrán revivir animales extintos?
0:59

Usan genes de mamuts para crear 'ratones lanudos': ¿Podrán revivir animales extintos?

Cultura Pop
¿Qué es la Teoría de marzo y por qué está provocando pánico en TikTok?
0:52

¿Qué es la Teoría de marzo y por qué está provocando pánico en TikTok?

Cultura Pop
Canadienses y mexicanos le cambian el nombre al café americano, ¿es venganza por el Golfo de México?
0:44

Canadienses y mexicanos le cambian el nombre al café americano, ¿es venganza por el Golfo de México?

Cultura Pop
Organizan carnaval con temática de ‘El juego del calamar’: El Líder era el más animado bailando
0:48

Organizan carnaval con temática de ‘El juego del calamar’: El Líder era el más animado bailando

Cultura Pop
Jóvenes organizan cena de cumpleaños a su mamá y ella las rechaza: Video causa debate
1:02

Jóvenes organizan cena de cumpleaños a su mamá y ella las rechaza: Video causa debate

Cultura Pop


La señora continuó, relatando que tras preguntarle a su hija por qué habían cambiado su cabello, ésta respondió diciendo que la asistente escolar la llamó después del almuerzo, cuando estaba jugando con su amiga y, simplemente, le quitó el peinado que le había hecho su madre y le puso dos trenzas, sin darle razón alguna.

"Mi primer pensamiento fue: 'Tal vez liendres', pero siempre nos salen a informar los maestros, además de que envían un correo electrónico. ¿Simplemente no le gustó el estilo? Me preguntaba si la asistente pensaba que su cabello estaba desaliñado y lo necesitaba", expresó la mujer.

Posteriormente, en los comentarios, la señora compartió la imagen que vio su hija de la actriz Darby Camp de la serie 'Big little lies', asegurando que su pequeña tiene un cabello similar y que el peinado era más o menos como este, sólo que con dos coletas arriba.

¿Cómo reaccionaron los internautas a la historia de la madre que se quedó desconcertada cuando cambiaron en la escuela el peinado de su hija?

Además de emitir su queja en la página de Internet, la mamá preguntó si estaba siendo irracional, a lo que el 60% de los que leyeron su post, aseguraron que no, mientras que otros tantos pensaron que sí.

PUBLICIDAD

Algunas de las personas opinaron que probablemente la niña se quejaba de su peinado o que lucía incómoda o ella misma lo había pedido, aunque la madre descartó esta teoría.

Otra de sus posibilidades era que uno de sus mechones se había soltado, por lo que la asistente escolar debió tomar medidas al respecto peinándola de nuevo como ella sabía.

Unos cuantos más mencionaron que en algunas escuelas no se permite el cabello largo suelto, pues puede ser peligroso para los niños, al atorarse en algunas cosas, sin embargo, la mujer respondió que no existe esa regla en la escuela en la que va su hija.

"Trabajo en una escuela primaria y nunca haría esto. Parece extraño", "Los niños de 5 años no son narradores confiables", "A muchas escuelas no les gusta el pelo largo que cuelga", "Algunos niños juegan a la peluquería", "A veces quieren usar el mismo peinado que sus amigos", "Lo más probable es que un lado se haya caído", "Tal vez el asistente realmente odia a Baby Spice", "Tómalo como un cumplido, porque no tocarías el cabello que percibes como sucio o con liendres", "Tal vez pensó que el cabello se había soltado y no se dio cuenta de que era así intencionalmente", "No te preocupes por eso", se lee en los miles de comentarios.


A pesar de la gran cantidad de opiniones, no hay como preguntar directamente para quedarse sin la duda, ¿lo habrá hecho la madre?

¿Tú qué opinas?

Relacionados:
EntretenimientoRedes SocialesViralNiños

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papá Soltero
Gratis
Instintos
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
Laura Bozzo
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD