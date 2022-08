Mamá denuncia que encontró relleno en un traje de baño para niñas: el Internet la respalda

Los usuarios de las redes sociales han conocido diferentes métodos de crianza compartidos por padres de familia, pero también han reflexionado junto a ellos sobre cómo la ropa puede afectar a los pequeños. Tal es el caso de una mamá española que analizó los trajes de baño para niña.

Todos los veranos, Blanca Rodríguez visita las tiendas departamentales en busca de trajes de baño para su hija, quien por su crecimiento cada año necesita uno nuevo. Al llegar a casa con las prendas, se dio cuenta que tenían un diseño extraño.

Mujer rechaza trajes de baño para niñas con rellenos

A través de su cuenta de Twitter, la mujer compartió una reflexión sobre los bañadores diseñados para menores de edad. Para ella, no importa si un bikini o traje de baño para adulta lleva relleno en la zona del busto; sin embargo, no está de acuerdo en que estas prendas para niñas tengan este tipo de accesorios.

“Son los rellenos que he sacado de los 3 bañadores que he comprado para mi hija de 8 años. Que alguien me explique, por el amor de todo lo bueno y puro, por qué se pone relleno a un bañador para niñas”.

No es la primera vez que la madre de familia se percata de que la ropa de verano para niñas está hipersexualizada. El verano pasado, descubrió la existencia de tiendas en Internet que venden bikinis de dos piezas para menores de edad, los cuales considera que no son adecuados para esa etapa de la vida.

¿Los trajes de baño para niñas están hipersexualizados?

En su publicación de Twitter, Blanca señaló que las niñas no deberían usar este tipo de prendas. Su mensaje fue bien recibido por los usuarios de la red social, quienes le dieron más de cinco mil ‘me gusta’ e hicieron comentarios dándole la razón.

“Esto no es ni medio normal”, “Es una locura, te entiendo perfectamente. De todas formas... ¿A quién se le ocurrió meter relleno en los bañadores y bikinis?”, “Mi solución: los bañadores de natación del Decathlon. No llevan relleno porque son deportivos, pero tienen estampados bonitos".



Algunas usuarias comentaron que los rellenos en los trajes de baño son para evitar que el pezón se transparente cuando la tela está mojada. Por otra parte, muchas mamás coincidieron en que no desean que sus hijas menores de edad usen prendas que las hagan ver como adolescentes.