Maestro regala botellas de agua a alumno que no tenía dinero para comprarlas: llevaba envases de refresco

Los videos de docentes mostrando su día a día dentro de las aulas tienen mucha popularidad y algunos no dudan en ayudar a sus alumnos aunque no la pidan de manera directa, así como lo hizo el usuario @omarfitya.

El joven maestro de educación física es una celebridad de TikTok con más de 50 mil seguidores, quienes adoran verlo impartir clases o compartir videos divertidos; no obstante, el pasado 22 de febrero se ganó el corazón de todos al mostrar lo que hizo por uno de sus niños.

Resulta que durante una de sus clases se percató que un alumno suyo con pocos recursos económicos siempre llevaba agua en un antiguo envase de refresco. Si bien el recipiente cumplía su función, él quería darle una sorpresa al menor de edad y fue allí cuando lo cuestionó sobre si tenía una botella de plástico especial para llevar su agua, a lo cual respondió que no.

Posteriormente, le indicó que él tenía una en su carro que le podía regalar y preguntó si las quería, a lo cual acentuó afirmativamente. Entonces, el joven grabó cómo planeó darle dos, las cuales sacó dentró de una bolsa que se encontraba en su auto.

Aunque la cara del menor jamás es expuesta, su voz transmitió felicidad al tomar las garrafas y le agradeció al maestro por el regalo porque le gustaron mucho.

El docente recibió felicitaciones por ayudar a su alumno de una manera especial

El material titulado "Un maestro siempre debe ser empático con sus alumnos", se hizo viral en cuestión de horas con más de 9 millones de vistas y alrededor de 800 mil 'me gusta'. Además, en los comentarios las personas afirmaron que el maestro tenía "un buen corazón" por cuidar de esa forma a sus alumnos, ya que no todos hacen lo mismo.

"Usted ya se ganó el cielo", "ojalá todos los profesores fueran así de empáticos hay muchos que apagan el brillo de los niños", "Mi hija de 6 años vio este video y dijo: "Mami escríbele al señor y dile que tiene un gran corazón", "Nunca lo va a olvidar maestro, mis respetos y admiración para usted", "Pequeños grandes detalles, es un ángel", "Gracias, no sabes la diferencia que hace en un niño tener un profe como tú en su vida, te lo digo por experiencia" y "Los maestros así dan un gran empuje para su futuro, gracias", es lo que expresaron.



Algunas mamás añadieron que si bien hizo una buena acción con un niño que no podía comprar las botellas, en ocasiones los menores pueden llevar este tipo de recipientes por gusto o porque sus mamás los castigan.

"Le he comprado muchas botellas a mi hijo y las pierde, por eso yo lo mando así como en el video", "Una vez castigue así a mi hijo porque siempre las perdía", "Mi esposo es igual lleva una botella de Coca-Cola por qué ya me perdió mis termos", "No sé por qué, a mi hijo le gusta el envase de Coca para su agua", "Yo los mando con botellas de electrolit por que las pierden o las quiebran", "Mi hijo era así y no porque no tuviera termo era porque dice que le gustaba y le era mas practico" o "Mi hijo también lleva agua en las botellas de refresco, y Sí, si le hemos comprado termos, pero los pierde".



Al final, una usuaria identificada @maria.mariaio le mencionó al profesor que le gustaría hacer termos personalizados para todos los alumnos, pero él no ha mencionado hasta el momento si se los hicieron llegar o no.



