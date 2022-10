Maestra evita que sus alumnos copien en examen con sombreros 'anti-trampa': así los hicieron

Gracias a Internet se han esparcido historias que logran hacerse virales, ya sea porque son graciosas o provocan lágrimas en los espectadores. La que recientemente le dio la vuelta al mundo, fue la de una maestra a la que se le ocurrió la mejor idea para evitar que sus alumnos se copiaran en los exámenes.

Alumnos hacen sombreros para no copiar en examen y el resultado explota en redes sociales

Mary Joy Mandane Ortiz es una profesora que da clases de ingeniería en la Universidad de Bicol, ubicada en Filipinas y quien le pidió a los estudiantes que hicieran 'sombreros anti-trampa'.

Con la temporada de exámenes pronta a llegar, la maestra decidió hacer que sus alumnos utilizaran su imaginación y crearan estos artefactos para evitar ver las respuestas de los compañeros de junto.

A pesar de que creyó que muchos no lo harían, resultó todo lo contrario, pues el salón entero realizó su prueba portando estos accesorios en su cabeza.

La maestra decidió inmortalizar el momento con una serie de fotografías de las mejores creaciones, las cuales compartió en su Facebook personal.



Algunos no solo crearon su 'sombrero', pues más bien se fueron disfrazados a la escuela de diversos personajes de anime o de películas conocidas como 'Scream'.

Así reaccionó Internet ante las creaciones de los alumnos

Otros usaron cosas que tenían en su hogar para crear dicho objeto como cajas de huevo, cartón, otras prendas o simplemente tomaron cascos de motocicleta para cumplir el mandato.

La maestra no dudó en sacarles fotos y publicarlas lo cual logró que rápidamente se compartieran en otras redes sociales con éxito. A los internautas, les encantó el resultado y halagaronel ingenio de cada uno.

"Esto es realmente divertido, me reí mucho con todos los sombreros para no copiar", "Parece irreal, pero agradezco que no sea mentira", "Mi favorito fue el de la ropa interior en la cara, no entendí cómo se supone que ayuda a no copiar", "Todos se esforzaron y me hicieron reír mucho con sus creaciones" y "Muy ocurrente la maestra, pero más creativos los alumnos. ¡Ya no saben qué inventar!, fueron algunos puntos de vista.



En una entrevista para la BBC, Mary Joy explicó que se inspiró para hacer esto gracias a una técnica simple que se usaba hace mucho tiempo para no copiar en su país natal, y consistía en pegar hojas de papel en ambos lados de la cabeza en los alumnos para que su visión no les permitiera ver las respuestas de los demás.

Además compartió que todos terminaron en un menor tiempo su examen, no sorprendió a nadie tratando de hacer trampa y el desempeño mejoró de manera significativa debido a que estudiaron más duro ante las estrictas medidas.



Por último la docente fue entrevistada por diversos medios de comunicación locales que se encargaron de esparcir su historia, la cual seguramente, inspirará a otros docentes a realizar algo similar.

¿Tú que piensas acerca de los sombreros anti-trampa? Dinos en los comentarios si crees que esto se vuelva una tendencia en TikTok.