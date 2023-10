Latino comparte cómo es su vida en Londres y su casa desata polémica en TikTok: "Harry Latin Potter"

El ecuatoriano Rayan (@rayanoficialec), originario de Quito, se volvió viral en TikTok hace unos días luego de presentar cómo es la casa de 'un latino' en Londres.

"Así son las casas, casi como fotocopias, igualitas igualitas como en las películas. Yo cuando vine la primera vez acá a Londres, me costaba aprenderme las casas, como que yo no sabía a qué casa entrar", mostró en la calle.



Rayan dio el tour por su casa, en la que vive con su novia y su cuñado, asegurando que esas 'casitas' se dividen en 3 plantas. Él vive en la planta baja, mientras que en el primer piso hay otros vecinos y en el segundo otros más, lo cual sorprendió por el espacio tan engañosamente pequeño en el que habitan, ya que conforme va avanzando el clip los espectadores pueden darse cuenta de que en realidad no es tan pequeño el lugar.

La casa cuenta con 2 dormitorios, una sala, una cocina (con un refri parecido a un frigobar), un baño y una 'zotehuela' donde tienen un pequeño congelador y una secadora (pues casi nunca hace sol para secar la ropa).



Sin lugar a dudas lo que sorprendió fue su recámara, que parece más un clóset largo, sólo cuenta con una ventana, una cama tipo catre, un foco, una pantalla empotrada en la pared, una pequeña cómoda (también empotrada en la pared detrás de la puerta) y algunos lugares para colgar la ropa en ganchos. Aunque los dormitorios de su novia y su cuñado son más grandes.

"Donde duerme este humilde servidor. No estarán criticando, no estarán dando malos comentarios: 'ese man, qué pena'. Nada, aquí hacemos lo que se puede, para poder ahorrar, porque la idea de venir a estos países es ahorrar, para tener un poco de capital e invertir en tu país, entonces actualmente estoy viviendo en este pedacito de lugar. Es bien chiquitito, es que este no es cuarto, aquí le acoplaron. Esta era una bodega. Aquí duermo placenteramente, no me quejo", explicó.

En el clip, se pueden ver además las escasas cosas con las que cuenta Rayan, pues además de la pantalla, una maleta bajo la cama, dos mochilas, un calentador en el piso, algunos pares de zapatos en fila (también en el piso), una bolsa para poner la ropa sucia, una chamarra y poca ropa colgada de la pared, así como otra bolsa colgada que contendría unas cuantas prendas más. Su puerta es corrediza y se cierra gracias a un imán.

También puede verse que en vez de tener comedor, cuentan con una mesa en un rincón de la sala que puede ampliarse.

Uno de los lugares favoritos del creador de contenido es el baño, ya que cuenta con una tina en la que puede acostarse, "el sueño que siempre tuvo".

A pesar del 'poco' espacio con el que parecía que contaban, la casa tiene un jardín trasero al aire libre donde cuentan con parrilla, mesa, árboles, lavadora, bodega y área verde.

Rayan no dijo nada sobre cuál es el costo de la renta en una casa de este tipo, sin embargo algunos sitios de Internet indican que el costo de alquiler de un piso o departamento puede oscilar entre 1,200 y 1,800 libras esterlinas ($1,452 a $2,178 dólares) aproximadamente, aunque existen zonas más baratas.

¿Cómo reaccionaron los usuarios de TikTok al video viral del 'latino viviendo en Londres'?

El video ya cuenta con más de 12.8 millones de vistas y más de 408 mil 'me gusta', sin embargo desató polémica entre los usuarios de TikTok porque no duerme con su novia y el espacio tan pequeño en el que duerme.

"Me encanta, es como estar en una película", "No entiendo por qué no durme con la novia", "¿Por qué duerme en ese clóset?", "Entonces eres Harry Latin Potter", "Es bastante pequeño el departamento, me imagino por el costo de vida que ha de ser alto", "¿Por qué el cuñado tiene un cuarto tan espacioso? Deberían dividirlo", "Me dio claustrofobia el cuartito", "Por más que lo critiquen, tiene razón, uno sale de su país para ahorrar, no para llenarse de lujos", "Yo veía esas casas en pelis y creí que eran bonitas, pero no", "Ni Harry Potter vivía así, qué valiente eres", "Me encanta tu temple, de verdad la vida es dura, pero vas a salir adelante", "Me alegro de que exista gente así de agradecida con lo que tiene en la vida", escribieron algunos.