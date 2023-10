¿Justin Timberlake tuvo una hija en secreto tras el aborto de Britney? Teoría desata polémica en TikTok

Tras las polémicas declaraciones de Britney Spears que dieron mucho de qué hablar y desataron 'hate' sobre Justin Timberlake, parece ser que la ola de escándalos continúa sin dejar el pasado atrás.

Y es que 'La Princesa del pop' reveló en su libro 'The woman in me' que a los 19 años se embarazó del integrante de N'Sync, pero éste le pidió que abortara, lo cual hizo estallar al Internet y comenzaron a destaparse otras situaciones en relación a este penoso suceso.

La teoría conspirativa de que Justin Timberlake tuvo una hija en secreto

Fue la tiktoker 'TuSister_Jurissa', quien subió a su cuenta @tusister_jurissa un video explicando todo el asunto con algunos argumentos que resultaron convincentes para algunos internautas, pues parece ser que dos años después del aborto de Britney Spears, Justin Timberlake sí tuvo un hijo con alguien más.

En el clip, la creadora de contenido dice que una chica llamada Iris, de 21 años, alega ser la hija de Justin Timberlake, como prueba está su acta de nacimiento, del 2 de abril del 2002, en la que aparece Justin Randall Timberlake como su padre.

"La chica ha publicado fotos con Justin llamándolo 'Zaddy', como referencia a 'Daddy'; fueron captados pasándola bien en una boda y ella asiste a cada evento de Justin, publicándolo en Snapchat", cuenta Jurissa.



Además, la tiktoker revela que el año pasado se hizo viral un 'blind item' (un chisme publicado sin revelar fuentes o personas involucradas, anónimamente) en Reddit de alguien que decía ser la hija de un famoso y que éste le exigía a todos firmar un acuerdo de confidencialidad (NDA) para proteger el secreto, pero esta persona ya no quería callar más.

"Una amiga es la hija secreta de una celebridad, él hace a todos que firmemos un NDA cuando se trata de ella, y mi amiga quiere exponerlo públicamente", dice la publicación mencionada.



Tras especular que podía ser la hija de Justin, el post fue borrado.

Jurissa revela que también se hizo viral una postal con la cara de varios famosos como Vince Vaughn, Jim Carrey, Leonardo Di Caprio y Justin Timberlake, junto con la frase: "Uno de estos hombres es padre y me paga mucho por mantener el secreto".

La creadora de contenido asegura que se filtraron varios mensajes de conversaciones de la chica con su madre, expresando que parecen no llevar una buena relación.

"La chica se la pasa entre Montana y LA y la madre le dice que se le han subido los humos por tener el padre que tiene, refiriéndose a Justin. Y todo se volvió más oscuro cuando explotó la nota de Britney, en conde la chica comenzó a realizar posts melancólicos, diciendo que su madre le dice que ojalá la hubiese abortado y que su padre hubiera estado de acuerdo, porque en realidad no la quiere, y que toda esta situación con Britney suena muy familiar para ella. También en los mensajes critican a Justin por no publicar fotos abiertamente con sus hijos", manifestó.

Otros usuarios de TikTok opinaron sobre esta situación, asegurando que ya nada les sorprende de Justin Timberlake.

"No me sorprendería, era un patán victimista después de que terminó con Britney", "Ningún Justin me cae bien", "Más dolor a Brit, con la otra mujer sí y con ella no", "Dios mío!!! Esta novela se pone cada vez mejor, necesito más capítulos", "Cada día me sorprende más Justin, no lo he dejado de seguir sólo para ver si va a hacer alguna declaración", "Esto se está poniendo bueno", "Hace muchísimo sí se rumoraba que había tenido un bebé, creo que de una bailarina, pero jamás se investigó", "Tal vez britney en aquél entonces no decía nada en contra de él, porque probablemente él la amenazaba con sacar a la luz el aborto", "No puede ser que con Brit no", "Sister, me encantan tus chismes", "Ay, no, ya, demasiado jajajaja", "Qué fuerte", "Estoy en shock", "Este chisme está muy bueno", fueron algunos de los comentarios.



Al momento, el video tiene ya más de 171 mil reproducciones y más de 7,740 likes.