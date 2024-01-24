Latina grita piropos en español a su esposo estadounidense y él cree que lo está regañando: reacción enamora a TikTok

Video Los extranjeros no pueden creer cómo es México: los shocks culturales que más los impactaron

Mujer latina metió tremendo susto a su esposo estadounidense al fingir que lo estaba regañando en español y la reacción de él se hizo viral y enamoró en TikTok, donde algunas desearon tener a alguien como él a su lado.

Latina grita a su esposo estadounidense piropos en español y él cree que lo está regañando

Las grabaciones en las que latinas muestras cómo es su relación con extranjeros están dominando TiktTok, donde ahora se ha hecho viral la reacción de un estadounidense ante los gritos de su esposa.

En la cuenta Andrea & Lewis, con más de 7.2 millones de seguidores, la tiktoker alardeó la broma a su esposo en un breve texto sobre el video en el que se ve cómo comienza la ‘discusión’.

"Gritándole cosas bonitas a mi esposo gringo en español para ver si cree que estoy enojada", se lee sobre el video que hasta el momento suma más de 6.7 millones de reproducciones.

En la que parecía una mañana normal, él preparando el desayuno, la mujer comienza a gritar de la nada, pero contrario a lo que pareciera el tono de su voz, de su boca solo salían piropos para su esposo.

“Pero, Dios mío, ¿por qué tienes que ser el mejor esposo en el mundo? Haciendo el desayuno. Yo no puedo contigo porque cómo vas a ser el mejor esposo del mundo", grita.



El tono de voz de inmediato puso en alerta al hombre que intentaba a toda costa entender qué cosa tan mala había pasado para que su esposa reaccionara así.

"Tu pelo me encanta, tu cara, tus labios, Dios mío, es que no puedo, ¿qué vas a decir de eso?", continuaba la broma.

El rostro desencajado del hombre desapareció y entró en acción, pues se acercó cauteloso a la ‘molesta’ mujer para abrazarla e intentar remediar lo que hasta ese momento seguía sin entender.

"Puedo volver a hacerlo, si quieres", le propuso, mientras su esposa continuaba a grito: "Pero es que es el desayuno más delicioso que he tenido en mi vida. Dios mío es que eres bello. Eres el esposo más bello que hay en el mundo".



Tras un intento más por solucionarlo, el hombre volvió a preguntar "¿Quieres que lo vuelva a hacer?", para luego romper en risas pues notó las intenciones de su esposa, a quien imitó el tono de voz.

Reacción de estadounidense a los gritos de su esposa latina enamora en TikTok

La reacción del hombre ante la broma de su esposa se volvió viral no solo por la paciencia, también por la manera en la que trató de arreglar las cosas hasta el último momento sin entender una palabra de lo que ella le decía, por lo que muchas desearon tener a uno igual a su lado.