Kimberly Loaiza acepta que infidelidad de JD Pantoja fue mentira y anuncia su retiro tras duras críticas

Kimberly Loaiza rompe el silencio y confiesa que el escándalo de infidelidad de Juan de Dios Pantoja y separación fue fingido, esto como parte de una estrategia para la promoción de su primer disco; además, anunció su retiro del mundo del entretenimiento.

La influencer terminó por confesar lo que ya muchos sospechaban sobre su relación con Juan de Dios Pantoja y es que, como muchos recordarán, en octubre pasado circuló en redes sociales una fotografía en la que supuestamente el cantante aparecía en la cama con otra mujer desatando un escándalo de infidelidad.

Al respecto salieron testimonios, capturas de pantalla con conversaciones supuestamente entre JD Pantoja y su amante, se hicieron virales hasta reclamos de familiares y videos de la supuesta expareja peleando.



En medio de la polémica, Kimberly Loaiza lanzó el álbum ‘X amor’ del que se desprenden canciones como ‘Mal hombre’, ‘Se mi gato’ y ‘Patán’, por mencionar algunos, desatando sospechas de sus seguidores sobre una estrategia para la promoción de su nuevo disco.

Los fans se vistieron de detectives y se dedicaron a publicar imágenes con las que intentaban comprobar que la pareja de youtubers nunca se había separado pues eran captados por “accidente” uno en el video del otro.

Después de meses de polémica, Kimberly Loaiza se ha sincerado en un video de más de 15 minutos en el que acepta que lo del engaño y la separación solo fue una estrategia de la que dijo arrepentirse en participar.

“Reconozco que he estado mal por prestarme a esto, perdón linduras, yo sabía que prestarme a la estrategia de la infidelidad de JD, le quitaría credibilidad a mi palabra, sabía que le quitaría validez a esta decisión, que como ya les dije la tomé hace tiempo, sé que me dejé llevar y no debí participar y sé que en este punto no me van a creer nada, están en su derecho pero estoy cumpliendo con decirles”, manifestó.

Kimberly Loaiza anuncia su retiro entre lágrimas

La influencer aseguró que este sería su último video de YouTube pues y no por el escándalo que provocó su supuesta separación con Juan de Dios Pantoja pues es una decisión que había tomado desde hace dos años, razón por la que su inminente gira lleva el nombre de ‘La despedida tour’.

Kimberly Loaiza, quien apenas hace unos días se hizo acreedora a un Récord Guinness por tener el canal de YouTube en español con más suscriptores, (más de 43 millones), aseguró que su principal razón de su partida es dedicarse al cien por ciento a sus hijos, Kima y Juanito, a quienes, dijo, no ha podido dar tiempo de calidad por su apretada agenda de trabajo.

Kimberly Loaiza dijo sentirse agradecida por su trabajo y la carrera que ha logrado a lo largo de los años pero no puede sacrificar a su familia por el trabajo, compartiendo que no ha podido cumplir su sueño de realizar su boda religiosa pues por trabajo ha tenido que posponerla y apenas ha podido ver a su mamá cuatro días en un año.

La influencer dijo estar consciente de que sus errores del pasado han sembrado desconfianza entre sus seguidores y probablemente piensen que su retiro es una mentira, pero confía en que el tiempo respaldará sus palabras.

Adelantó que hay más canciones por salir y un proyecto de lanzar su línea de maquillaje, aunque eso no significa que regrese a los escenarios o la vida pública.

"No muchos me van a entender, pero sinceramente yo me rehúso a que mis hijos los crie una niñera. Gracias por el cariño que me han dado, por tantos años. Gracias por todos los sueños que me ayudaron a cumplir, por ser leales a mí y amarme tanto. Gracias por ser una familia para mí, siempre los recordaré como una de las mejores etapas de mi vida”, dijo en su mensaje.

