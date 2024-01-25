¿Kate del Castillo se parece a Chavela Vargas? Las fotos que prueban que es la indicada para su bioserie

Video Kate del Castillo se enamoró de un hombre 11 años menor, ¿cómo lo conoció?

Kate del Castillo será la encargada de darle vida a Chavela Vargas en una serie biográfica. Más allá del talento actoral, ¿tiene los rasgos físicos para interpretar a la leyenda de la música mexicana? Estas fotos responden.

Kate del Castillo interpretará a Chavela Vargas en bioserie: fotos de su parecido físico

¿La mexicana y la fallecida cantante se parecen? Quizás no muchos se habían hecho esa pregunta hasta finales de enero, cuando se dio a conocer que Kate del Castillo es la elegida para interpretar a Chavela Vargas en una serie biográfica.

Sobre el proyecto, la actriz de 51 años admitió sentirse intimidada y emocionada: "Es un honor y un gran desafío tener la oportunidad de retratar a una mujer tan femenina como Chavela Vargas, un personaje lleno de contradicciones y matices (...) Me da miedo y por eso lo acepté”, dijo en entrevista con ‘Variety’.

La intérprete de ‘La mentira’, además, resaltó la admiración que siente por la voz de ‘La Llorona’: “Me apasiona su vida y su amor por México, las diferentes etapas de su vida, lo bueno, lo malo y lo peor”.

De igual manera, calificó como “fascinantes” la “poesía y esoterismo”, “junto con su amor y pasión por el tequila” de la originaria de Costa Rica.

Hasta el momento, se desconoce si Kate del Castillo se ayudará de prótesis u otros efectos especiales para interpretar a Chavela Vargas, aunque, más que nunca, queda claro que ambas comparten rasgos físicos, como unas cejas pobladas y una nariz alargada.

Más allá de su parecido físico, las artistas tienen otras cosas en común, como una voz grave, una personalidad fuerte, el hecho de que ninguna de las dos deseaba ser madre y su gusto por el tequila (la mexicana tiene una marca de la bebida).

Detalles de la serie biográfica de Chavela Vargas

‘Chavela" será el título de la serie producida por Caracol Televisión y Miracol Media.

La historia estará basada en la biografía 'Dos Vidas Necesito. Las Verdades de Chavela', de María Cortina, y será adaptada a la pantalla chica por la directora y guionista española Arantxa Echevarría.

La trama abarcará tres etapas de la vida de Chavela Vargas: su infancia en Costa Rica, su paso por México y su trabajo con Pedro Almodóvar en Madrid.

Hasta ahora no hay más detalles de bioserie, como el resto del elenco o posible fecha de estreno.

¿Crees que Kate del Castillo se parece a Chavela Vargas? Deja tu impresión en los comentarios.