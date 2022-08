Le dijeron que su bebé nacería con un tumor y Síndrome de Down: no podrás creer lo que pasó

Muchas mujeres han utilizado TikTok para mostrar el proceso de su embarazo y la llegada de sus bebés al mundo. Incluso, algunas han compartido sus vivencias más extraordinarias, las cuales llegan a ser conocidas por millones de internautas.

La historia de Alondra y su bebé, quién según los médicos nacería con Síndrome de Down

Esto fue lo que le pasó a Alondra Correa, una mexicana que evidenció en la red social que, contra todo pronóstico médico, su hija nació sana.

Y es que, la joven quien reside en la ciudad de Monterrey, México, había estado publicando videos en los que narraba las dificultades que vive una mujer con Síndrome de Ovario Poliquístico.

A través de su cuenta @alondris3101, comentó que la enfermedad que padece disminuye las probabilidades de que una mujer se embarace. Por tal motivo, ella tuvo que someterse a diversos tratamientos para combatir los quistes que se albergaban en sus ovarios y regularizar su periodo menstrual, para así poder ser madre.

Después de un tiempo, Alondra compartió que estaba esperando un bebé, lo cual la hizo muy feliz. En un inicio, los ultrasonidos no mostraban anomalías en el crecimiento, pero eso cambió en el primer tercio de su embarazo.



El feto había sido diagnosticado con un tumor y problemas cardíacos, además de que existía una alta probabilidad de que naciera con Síndrome de Down, pero de manera inesperada, después de 9 meses Alondra dio a luz a una niña totalmente sana.

En un video, la mujer publicó una foto de sus ultrasonidos, la valoración que le habían dado los médicos y cómo, de manera asombrosa, su pequeña llegó al mundo sin problemas de salud. Además, reveló que pese al diagnóstico ella nunca pensó en abortar, aunque sí se lo sugirieron.

"Semana 10 de embarazo: Tu bebé tiene un tumor en la nuca, problemas cardiacos y 99 por ciento de posibilidades de padecer Síndrome de Down. El aborto jamás fue una opción, nuestra bebé nació sin ninguna alteración congénita. La fe mueve montañas y cambia diagnósticos, los milagros existen", expresó la mujer en sus redes sociales.



Su video alcanzó 7.2 millones de vistas y más de 470 mil likes. Y aunque la mexicana desactivo los comentarios de dicho video, muchas personas no dudaron en felicitarla en los clips que publicó después.

Los videos virales de Alondra acumularon felicitaciones en TikTok por la salud de su hija

"Hermosa bebé, que bueno que todo salió bien", "Muchas felicidades, bendiciones para ti y la recién nacida", "Dios es grande y los milagros existen. Tu caso es un ejemplo de lo que puede hacer la fe" o "Me alegra que nunca perdieras la fe, al final nació perfecta", son algunos comentarios en la red social.



Alondra ha confirmado que su bebé está creciendo de manera normal y además, que la pequeña se parece a su papá.

"No me canso de analizar tu historia, mi bebé. Después de varias opiniones médicas, saber que Dios ha estado con nosotros me llena de más fe y esperanza, ¡no hay imposibles para Dios!", expresó la mujer.



Su vivencia le dio esperanzas a otras madres, quienes también buscan tener un hijo, pero sufren de Síndrome de Ovario Poliquístico. ¿Tú que piensas de este caso extraodrinario?.

Ojalá que con mi bebé pase lo mismo, me dieron un diagnóstico similar y verte me dio fuerzas", "También estoy tratando de embarazarme, no lo he logrado, pero tu caso no me quita los ánimos de seguir intentándolo" o "Eres la viva prueba de que aún con Síndrome de Ovario Poliquístico se puede lograr ser madre", fueron algunas opiniones de sus seguidoras.