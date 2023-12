Graban a empleado de tienda escondiéndose de clientes: no quería atenderlos y lo exhiben en TikTok

La cadena de tiendas Oxxo es una de las más populares en México y dichos establecimientos pueden ser escenarios de momentos muy divertidos que parecerían ser casi imposibles de creer, como lo fue en el siguiente caso donde un empleado terminó haciéndose viral en redes.

En video, cajero de tiends Oxxo se esconde para no atender clientes y se viraliza en TikTok

Todo comenzó cuando el usuario de TikTok,Andrés Sosa (@h_fuerte), decidió postear lo que vivió al visitar una de estas tiendas a altas horas de la noche y es que tenía la esperanza de que el cajero encargado lo atendiera a él y a su amigo.

Al llegar a una sucursal notaron que no había nadie a la vista, por lo cual comenzaron a gritar y a tocar el vidrió de la puerta para que lograran escucharlo; sin embargo, el hombre tenía la sospecha de que el empleado se había escondido para no atenderlos, pues al parecer no sería la primera vez que lo hace.

Fue así que mientras su acompañante tocaba la puerta y llamaba al cajero, Andrés se dedicó a tratar de buscarlo para grabarlo con las "manos en la masa", es decir, evadiendo de manera intencional a los clientes.

Después de unos pocos segundos, el autor del material notó que en el espejo que se encontraba dentro de la tienda se estaba reflejando la silueta del trabajador, quien se ocultó agachado detrás de un estante de alimentos.



Esto, hizo que Andrés comenzara a reír sin control, pues no podía creer lo que estaba viendo y el gran empeño que estaba haciendo el señor para no ser descubierto.

Internautas reaccionaron con humor al empleado del Oxxo que se escondió

El TikTok fue publicado el pasado 12 de diciembre y en menos de 24 horas, ya tiene casi 2 millones de vistas. Dentro de la sección de comentarios no tardaron en hacer bromas por la manera tan creativa que tuvo el hombre para no trabajar.

"Un dos tres por el del Oxxo que está atrás de las papas", "Por amor de Dios Reese hay un espejo enfrente de ti", "Yo ocultándome de mis responsabilidades", "JAJAJAJA yo en el servicio social", "Ya lo vi jefe", "Yo en mis ataques de pánico", "Mi primera chamba", "Un dos tres por el señor del Oxxo que está en el segundo pasillo", "Lo que no es querer trabajar" o "Seguro pensó "Si no me muevo no me ven", es lo que expresaron.



Si bien muchos le pidieron a Andrés que publicara la segunda parte del video, expresó que no había una, pero posiblemente la haría al visitar de nuevo el mismo Oxxo para ver si el cajero hace lo mismo.

Por el momento se desconoce si la empres hizo algo al respecto como llamarle la atención a este empleado o en el peor de los casos, despedirlo.

¿Ya habías visto este video viral? Dinos en los comentarios.

