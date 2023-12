Joven tira por la ventana las cosas de su novio tras intensa pelea y video se viraliza: ¿la engañó?

Las redes sociales han hecho que las personas se enteren de peleas o casos de infidelidad ajenos mediante videos, así como la mujer que no tardó en correr y humillar a su pareja tras una pelea, te contamos.

Es muy común que hoy en día las personas se encuentren todo tipo de cosas extrañas en las ciudades donde viven y las graben para publicarlas en Internet con el fin de generar impacto, lo cual fue justamente lo que hizo una joven de 'La Gran Manzana'.

Novios pelean es su apartamento y la chica tiró sus pertenencias a la basura por supuesta infidelidad

Resulta que la mujer en cuestión estaba en su departamento descansando y de pronto, comenzó a escuchar ruidos fuertes en uno de los pisos superiores. Al asomarse por la ventana para ver qué pasaba quedó sin habla, ya que su vecina estaba tirando la ropa de su pareja por la ventana.

Al parecer ambos habían discutido y en su furia, la mujer literalmente "echó a la calle a su novio", pues todas sus pertenencias estaban esparcidas en la acera y en los árboles cercanos. La autora del material reveló con una imagen panorámica que había mucha gente en la calle viendo lo que estaba pasando confundida y también al afectado hablando con dos policías.

Si bien no se sabe por qué comenzó a tirar objetos de su novio a la calle, se especuló que podría haber sido por una infidelidad, ya que tanto el título del clip, como el actuar de la mujer lo sugirió: "Estoy bastante segura de que lo aceptará de nuevo".



El video original fue borrado de TikTok, pero fue rescatado y publicado de nuevo en la cuenta @thisisnyc, donde se suben "momentos bizarros" que han capturado los habitantes de la ciudad de Nueva York.

El video viral de TikTok generó que los internautas reaccionaran así

Con más de 2 millones de views esto se volvió viral y en la sección de comentarios, las personas comenzaron a hacer sus teorías sobre lo que había pasado entre la pareja para que la mujer llegara a ese nivel de odio.

"Es que seguro se enteró que la engañó no le veo más explicación", "O la engañó o le dijo que tenía una familia secreta jaja", "¿No hemos querido todas hacer esto alguna vez cuando hemos sido agraviadas por un hombre?", "Me voy a los extremos, pero quizá le tiró todo porque no quería irse del departamento o algo así", "Qué tal que ella estaba harta de que su familia se metiera en sus vidas y lo dejó" o "Ninguna mujer se enoja así de la nada, solo un engaño podría detonar esto", es lo que expresaron.



Otra parte, se dedicó a hacer chistes de lo que estaba pasando y la manera en que seguramente los policías reaccionaron al ver la venganza de la chica.

"Habría salido a recoger la ropa y empezado un negocio de segunda mano", "Sé que las personas sin hogar que pasaban por allí ese día se sintieron bendecidas por tanta ropa en la calle jaja", "Sí hermana tira su PlayStation 5 también", "Estaba decorando los árboles de la calle por la Navidad", "El policía está fuera como "nah, no voy a entrar ahí. Es peligroso", "Los policías seguro le dijeron al chico "diablos ¿qué fue lo que hiciste para que pasara esto?" y "De ver esto en la calle me ahorraba dinero para no comprar ropa", fue lo que comentaron.



Lamentablemente como no hay una segunda parte del video, no se sabe si la chica lo perdonó y siguen viviendo juntos o de verdad terminó su relación a causa de una infidelidad.

