Joven exhibe “aterradora” reacción de su hermanito cuando le quitan su laptop: video preocupa a padres

El video se volvió viral y en redes provocó una división de opiniones entre quienes cuestionaron la crianza respetuosa y la adicción a las pantallas.

Por:
Paulina Flores.
Video Una mamá detiene berrinches sin gritar y sin usar la chancla: este es su secreto

Joven publica en TikTok la “aterradora” reacción de su hermanito cuando le quitan su laptop, el video se vuelve viral y provoca preocupación en padres.

Video muestra reacción de un niño cuando le quitan la computadora

Si bien, TikTok se ha posicionado como una de las plataformas estrella proveedoras de entretenimiento y diversión, también se ha convertido en el punto de encuentro para ciertos sectores: por ejemplo, el de la crianza.

Y es que, para muchos las experiencias públicas de padres completamente ajenos a su circulo de convivencia les han servido de forma pedagógica, terapéutica y hasta como ejemplo de lo que se debe y no hacer en la formación de los hijos.

Justamente en este sector ha llamado la atención la grabación compartida por una joven en la que expone la dramática reacción de su hermanito cuando le quitan la laptop.

En el video, de apenas poco más de un minuto, aparece el rostro de sorpresa de la joven mientras al fondo se escucha un llanto incontrolable mezclado con gritos del pequeño rogando por más tiempo de juego.

“Mamá, pero quiero jugar”, dice el pequeño, a quien su madre responde, “ya jugaste toda la mañana”.


Junto al video, que suma millones de reproducciones, la joven expone su sentir ante la situación, al parecer frecuente, que se vive en su casa con su hermano y los límites ante las pantallas.

“Todos los días es lo mismo. Nadie lo está golpeando, solo se le terminó el tiempo en la laptop”, escribió sobre el video junto al que también se quejó: “Estoy harta”.
@fallen.eenggel

#ipadkid #berrinche #pataletas #crianza Estoy harta.

♬ sonido original - Eenggel Payne López

Reacción de niño ante limites frente a las pantallas preocupa a padres

La grabación, compartida en la cuenta de TikTok a nombre de Eenggel Payne López el pasado 13 de enero, rápidamente cobró notoriedad en la plataforma donde las opiniones se dividieron entre las que mostraron empatía por lo que vive la joven en casa, las que cuestionaron la crianza de la mamá y quienes mostraron preocupación ante la desesperada reacción del niño, poniendo sobre la mesa el tema sobre los límites en los niños y la excesiva exposición de menores a las pantallas.

"Pobre de ti, presenciar eso todos los días debe ser desgastante"; "¿Como actuaría una mamá con crianza respetuosa en este escenario?"; "Muchos confunden crianza respetuosa con no poner límites"; "Crianza respetuosa en su máxima expresión"; "No tiene nada que ver la crianza respetuosa. Las pantallas generan adicción y es re entendible esa reacción, yo la vi con el hijo de mi pareja"; "Es terrible lo que la tecnología está haciendo no sólo en los jóvenes sino también en los niños", son algunas de las posturas.
Relacionados:
EntretenimientocrianzaTikTokNiños

