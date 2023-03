Chica se hace rinoplastia para que sus hijos hereden una "nariz bonita": así se burló Internet

Fiore Ciminello es una joven de 19 años, originaria de Argentina ,que llamó la atención de diversos usuarios de TikTok debido a un videoclip en el que aseguraba que su rinoplastia le ayudaría a heredarle a sus hijos una nariz bonita.

Y si bien, en el pasado se han viralizado casos de personas a las que sus cirugías estéticas han puesto en peligro su salud, como el de la mujer con “los labios más grandes del mundo” a la que los doctores le han pedido ya no seguir con los procedimientos o la mujer con dismorfia corporal que se hizo 40 cirugías para verse como Kim Kardashian, en el caso de Fiore Ciminello los internautas la criticaron porque se sometió al bisturí sin tener idea de lo que realmente significaba una modificación corporal en nombre de la belleza.

Critican a joven por decir que quiere heredarle su nariz operada a sus hijos

Primero hay que entender que la rinoplastia es una cirugía con el propósito de modificar la forma de la nariz, ya sea para mejorar la respiración o para que se ajuste a ciertos cánones de belleza. Durante la operación el cirujano interviene el hueso (lo que da la estructura a la nariz), el cartílago (la parte inferior para hacerla más puntiaguda) y hasta la piel.

Entonces, al tratarse de un cambio físico realizado por medio de una cirugía plástica, los genes no se modifican, por lo que los hijos no pueden heredar esa nueva nariz producto de la rinoplastia. De ahí que el video de Fiore Ciminello publicado el 1 de febrero de 2023 atrajera tantas críticas y burlas a la joven.

“Yo me metí a clases de inglés a ver si mis hijos salen bilingües”, “Yo por eso no me tatué, no quiero que mis hijos salgan con tatuajes”, “Ay no, alguien me hubiera avisado antes de hacerme el séptum en la nariz. Ahora mis hijos se las van a tener que ingeniar con gripa”, “Me voy a pintar las uñas de azul, así mis hijos nacen con uñas azules y nos ahorramos el esmalte de uñas de por vida”, “Alguien por favor ayúdeme, este año me pinté el pelo de rosa, el pasado de verde y el anterior azul, ¿de qué color va a salir el cabello de mi hijo?”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en el video viral de TikTok.

Fiore Ciminello en realidad bromeó en su video para hacerse viral

A más de un mes de haber hecho pública su supuesta decisión de operarse para heredarle su nueva nariz a sus hijos, el 23 de marzo de 2023, Fiore Ciminello subió un nuevo video a su cuenta de TikTok (@fioreciminello_) para hacer una serie de aclaraciones.

Primero explicó que su rinoplastia no fue estética, sino para acomodar el tabique desviado de su nariz porque no podía respirar de un lado. De hecho, comentó que la apariencia de esta parte del cuerpo siguió siendo la misma que tenía antes de la operación.

Posteriormente, mencionó que es consciente de que las intervenciones estéticas no pueden heredarse a los descendientes y que solo era humor, así que le parecía tonto aclarar que se trataba de una broma.

Eso sí, la joven reconoció que dejó todo ambiguo por si alguien creía en sus palabras y así pudiera viralizarse gracias a las burlas y críticas, un aspecto que logró.

Y para darse una mayor visibilidad en la plataforma, Fiore Ciminello desactivó los comentarios del polémico video, de esa forma obligaba a las personas a comentar en otras publicaciones sus quejas con su forma de pensar.

¿Te esperabas este giro en la historia viral? Cuéntanos en los comentarios si le creíste o notaste que se trata de una broma.

