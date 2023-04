Latino revela cuánto gana como albañil en Australia por "no hacer mucho": nadie lo puede creer

E l trabajar de albañil puede servir hasta para vivir como un gran influencer de moda, todo depende de cómo se administre el dinero y también del lugar en donde uno se encuentre laburando.

Un ejemplo de lo segundo lo puso un chico latino que en su cuenta de TikTok compartió como era un día trabajando de albañil en Australia y cuando reveló su sueldo, los usuarios no lo pudieron creer.

Joven latino revela en TikTok cuánto gana como albañil en Australia

El creador del video es Francisco (@Pico.LaFuria), un joven argentino que cuenta en sus videos que tenía una empresa en su país natal, pero por la inseguridad e inflación decidió mudarse a Australia para trabajar en lo que pudiera.

Al laborar para una empresa de mudanza y mueblaje en residencias lujosas, como repartidor de comida por la noche y como albañil, además de hablar todo el día en inglés, el joven influencer se ha mostrado encantado de vivir en Sídney.

Como la joven sueca que triunfa como albañil e influencer gracias a TikTok, Francisco quiere hacer lo mismo al subir videos cortos en su canal de YouTube y en su cuenta de TikTok.

En el video que se volvió viral, titulado ‘Un día trabajando como albañil en Australia’ y que ya tiene más de 1.9 millones de reproducciones, Francisco relata todo lo que hace en un día y cuánto gana al final de 8 horas trabajadas.

El joven argentino demuestra que se debe levantar todos los días a las 5 de la mañana, pero ya en el trabajo sus actividades no son tan complicadas ni exigentes físicamente.

La sopresa para todos los usuarios llega cuando el joven relata el final de su jornada laboral y explica que por cada una de las 8 horas trabajadas le pagan 35 dólares australianos.

"Bueno, gente, ya se terminó el trabajo, tengo el papel firmado, trabajamos 8 horas y media, media del almuerzo que no cuenta porque no te lo pagan. Me pagan 35 dólares (australianos) la hora, así que sería un total de 280, guacho. Nada mal para un día de trabajo en Australia", finaliza el joven totalmente satisfecho.



Cuando se hace la conversión de los dólares a monedas como el peso mexicano, donde un dólar son 12 pesos, el joven gana al día unos 3 mil 359 pesos. En el caso de los dólares americanos, los 280 al día se traducen en 184 dólares.

“1 día de laburo es lo que yo gano en un mes”, “Allá se gana bien”, “Te felicito, tienes coraje para irte solo”, “Cómo hago para trabajar allá”, “Es muy buen sueldo”, “Lo que me gano en una semana lo haces en un día”, “quiero irme para allá”, fueron algunos comentarios.



Al ver el gran sueldo que tiene, muchos preguntaron cómo hacer para poder vivir y trabajar en Australia, mientras que otras personas pusieron en duda que ese dinero le alcance para vivir bien allá.

Latino explica cómo es trabajar de albañil en Australia

Como su clip se volvió viral, Francisco se dio a la tarea de contestar algunas dudas de la gente y aseguró que con lo que gana puede comer, salir y hasta ahorrar un poco, algo que en Argentina no sería posible con un trabajo igual.

Algunos comentarios criticaron al joven por dejar su país y la escuela para ser albañil en Australia; sin embargo, Francisco respondió que en ese país se puede vivir bien y con bienestar como ayudante de obra y no tiene nada de denigrante.

Además, respondió los señalamientos de que no hace nada de albañilería, sino que se la pasa recogiendo basura y escombros, limpiando y barriendo el polvo; a lo que dijo que su puesto es ayudante general de obras.



El joven justificó que cuando se trabaja en el ramo de la construcción en Australia se ingresa desde abajo y hay que hacer todo lo que el jefe le pida, mientras que se genera experiencia y con el tiempo se puede subir de puestos.

“No te van a poner nunca a construir una pared, a rellenar una columna de cemento o a subirte a una escalera. Acá está todo muy controlado”.



Para Francisco valió la pena viajar a otro país y estar lejos de la familia y amigos, porque en Australia tiene una mucho mejor calidad de vida, puede ahorrar y le sirve para aprender muchas cosas y practicar su inglés todos los días.

También te puede interesar esto: