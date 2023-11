Joven dice que extraña a su ex y se la traen, pero resulta ser la incorrecta: incómoda escena se viraliza

Algunos programas de televisión se enfocan en reunir a las ex parejas con diversos propósitos y el siguiente joven, se llevó la peor sorpresa al encontrarse con una antigua novia sin esperarlo, te explicamos.

Joven admite que extraña a su exnovia y aparece la equivocada

En redes sociales comenzó a circular en los últimos días un video donde se puede apreciar el fragmento de una entrevista televisiva hecha a un muchacho, el cual es cuestionado respecto a su exnovia, pero lo que desconocía es que la joven estaría escuchando dentro de un cuarto secreto.

Al inicio, entrevistadora le pidió primero que calificara del 0 al 10 el físico de la chica con la que tuvo un vínculo amoroso. Luego le preguntó quién había dejado a quién y con una mirada de tristeza respondió que ella dio el paso de terminar la relación.

También admitió que la extrañaba mucho porque pensaba que se casaría con ella, a lo cual la chica quedó atónita, pues no lo sabía.

Lo impactante fue cuando expresó que no había superado la ruptura y echaba de menos hacer ciertas cosas a su lado como abrazarse o ver películas.

"Recuerdo cuando se fue, nunca había sentido mi cama tan vacía", fue otra cosa que reveló.



Por último, la entrevistadora le pidió compartir qué palabras le diría a su expareja si ella estuviera escuchándolo y con melancolía, mencionó que la amaba y pensaba todo el tiempo en ella.

El rostro de la joven se transformó por completo y al estar al punto de las lágrimas le preguntaron si quería hablar con él, pues al parecer tenía la intención de darle otra oportunidad después de lo que escuchó, a lo cual dijo que sí.

Cuando el chico estaba a punto de irse, los organizadores decidieron confesarle que su ex estuvo escuchando todo y al verse de frente, ella se lanzó a abrazarlo diciéndole que también lo extrañó todo este tiempo.

Si bien se pensaría que todo resultó ser un final feliz, al acercarse la cámara y captar el rostro del joven él se mostró en shock, pues le mencionó en voz baja a los presentadores de tv que estuvo hablando de otra expareja y no de la chica que tenía en sus brazos, lo cual hizo que la reunión se volviera incómoda.

El momento viral hizo que los internautas terminaran riéndose

A pesar de que se desconoce el nombre del programa que "metió la pata" y cuándo ocurrió esto, el material de un minuto se hizo viral en redes sociales de inmediato provocando risas, pues nadie esperaba ese final.

"Jajaja pobre hombre", "Pensé que terminaría de modo romántico, pero sacaron una carcajada, gracias", "El mejor error de televisión que he visto", "Adoro los finales felices lol", "Qué metida de pata", "Querían hacer algo lindo por él y lo terminaron empeorando jaja no puedo con esto", "¿Y ahora cómo le decimos?", "Los del programa no saben ni donde meter la cara" o "La que va a sufrir es ella, no él", fueron algunos puntos de vista.



Una parte de los internautas sospechó que el video era actuado, pues no podían asimilar que el programa hubiera cometido un error así de grande y lamentablemente se desconoce qué pasó después.

¿Qué piensas de este video? Dinos en los comentarios.

