'Bebé reno' de la vida real: Mujer es acosada por una joven y la perturbadora historia te dejará helado

Acosadora real de 'Bebé Reno' da la cara y desmiente la serie de Netflix: dice ser la víctima

'Bebé reno' es la serie de Netflix que demostró lo aterrador que puede ser ser víctima de acoso. A raíz de su popularidad, también se hizo conocida la historia de la usuaria de Twitter @cocoaguirre.

¿Quién es Rebeca García y por qué su nombre es tendencia en redes sociales?

Fue el pasado 6 de mayo cuando en la red social, ahora conocida como X, decidió alzar la voz y expresar que desde hace años vivía siendo acosada por una mujer en su natal Venezuela, durante aproximadamente 7 años.

"Vuelvo nuevamente, ahora sin el candado en esta red social (que tengo años puesto por miedo y protección a mi misma). Para denunciar a Rebeca García. Quien me ha acosado por más de 7 años, acoso que ha llagado hasta la puerta de mi casa invadiendo mi espacio seguro. El acoso de Rebeca hacia mi inició a la par con una amiga, quien tuvo que irse del país por la situación. Empezó averiguando donde vivíamos, nuestros números de teléfono, nuestros correos".



De acuerdo con la información proporcionada, Rebeca fue acosada por una antigua compañera de escuela con Trastorno Límite de la Personalidad, similar al personaje Martha de 'Bebé Reno'. A pesar de no haber tenido ninguna interacción romántica o amistosa con esta persona, de repente comenzó a recibir mensajes de texto y correos electrónicos.

La situación se intensificó cuando la mujer visitó el edificio donde vivía cocoaguirre y vandalizó la fachada con su nombre, apellido y usuario. Además, intentó abrir la puerta de su automóvil por la fuerza y se subió al capó de su vehículo.

Imagen @danibelloso1 / Twitter



A pesar de que cocoaguirre acudió a la policía, estos no pudieron arrestar a Rebeca debido a que supuestamente Rebeca presentaba un deterioro mental y no había cometido ningún delito. Lo más preocupante es que el acoso no ha cesado desde que comenzó, y cocoaguirre ha expresado que recibe alrededor de 40 correos diarios de Rebeca con mensajes violentos.

Por esta razón, decidió compartir todos los detalles en Twitter, adjuntando evidencia como fotos y videos de las acciones de Rebeca. La publicación fue vista por más de 15 millones de personas, quienes expresaron su horror ante lo que estaba experimentando cocoaguirre y su molestia por la falta de acción por parte de las autoridades para ayudarla.

"¿Cómo no hacen nada en su caso? Y que rabia que las autoridades no ayuden, horrible todo", "Que la metan presa, si te descuidas te puede hacer algo grave, es un gran peligro esa mujer", "Esa tipa realmente está enferma, tú no tienes que huir ni mucho menos esconderte. Lamentablemente si ninguna ley o oficial te respaldan, respáldate tu sola!", "Increíblemente nadie ha puesto fin a esta terrible historia, no puede haber tanto desinterés por Dios! Es una vida en peligro y otra está falta de atención psiquiátrica" o "Pensé que sólo ocurría en películas. Al verlo, sólo pienso en el grave peligro que estás corriendo", fueron algunos.

Otras víctimas aseguraron que también sufrieron acoso por parte de Rebeca García por años

Por si fuera poco, cocoaguirre no ha sido la única víctima de Rebeca, puesto que una mujer que se identificó como Anny De Trindade en Twitter también explicó que estaba siendo acosada por ella desde 2020.

Imagen @cocoaguirre



Las denuncias contra Rebeca se han ampliado con acusaciones dirigidas a su hermano, Francisco García, quien supuestamente también ha sido acosador. Entre estas acusaciones se incluye el acto de tomar fotografías de niños en baños y luego publicarlas en redes sociales. La familia de los presuntos delincientes ha rechazado estas acusaciones, según lo informado por las denunciantes.

La Fiscalía General de Venezuela ha afirmado que se han emitido órdenes de arresto para ambos debido a cuatro denuncias presentadas en su contra. Sin embargo, en los últimos días se especuló que los hermanos escaparon a España con la ayuda de su familia, y se ha solicitado su extradición para enfrentar a la justicia en su país de origen.

Informes recientes indican que Rebeca y Francisco fueron detenidos poco después de que alguien los reconociera en la calle. Por el momento, se desconoce qué consecuencias enfrentarán y si serán encarcelados por sus acciones.

@candresperedo El perturbador caso de Rebeca Garcia! Mujeres destapan evidencias: El nombre de Rebeca García se hizo viral después de que fuera expuesta por varias mujeres como la atacante en redes sociales. #rebeca #rebecagarcia #noticias ♬ sonido original - Candrés Peredo