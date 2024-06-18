TikTok

Mexicano compra ‘mini auto’ chino y le llega por paquetería: enloquece a TikTok

Gracias a los videos compartidos en TikTok por el joven mexicano, los usuarios se han enterado de todos los detalles del curioso 'mini auto'.

En redes sociales, un joven, originario de Puebla, México, se viralizó en TikTok tras publicar un video donde muestra que su hermano compró el famoso automóvil viral chino y le llegó por paquetería.

'Mini auto' viral llega por paquetería y conquista TikToK

Al recoger el auto, el usuario de TiKToK @josue_dpl, mostró en video las reacciones de los transeúntes cuando veían en la calle el diminuto auto. En las imágenes se puede ver cómo algunos lo miraban con rareza y sorpresa, mientras otros se ríen por el peculiar tamaño.

@josue_dpl

Pt. 2 Recogiendo el carrito en paquetería 🚗⚡️ #mini #reaccion #divertido #vlog #carro

♬ Funny - Gold-Tiger

En los comentarios, la curiosidad no se hizo esperar y le preguntaron desde cuánto le costó hasta cómo se manejaba.

“¿Se carga con gasolina?, ¿en dónde se compran esos o qué?, ¿a poco sí cuesta 20 mil pesos? ¿cómo funciona?” fueron algunas dudas de sus seguidores.


De acuerdo con las respuestas de los seguidores de Josué, el mini carro tiene un costo de 100 mil pesos mexicanos y está de venta en Waldo’s, una cadena de tiendas de descuentos en México.

Josué, los invitó a que le propusieran nombres para su transporte al que, por el momento, apoda ‘zapatito.
Muchos coincidieron en que el sobrenombre que había escogido sonaba adecuado, otros le sugirieron: ‘Cotonete’, ‘El llavero’, ‘Bubble gummers’ ‘Antrax’, ‘Hot Wheels’, ‘Go Car’, ‘Trailersito’, entre otros.

En su perfil, Josué ha subido varios clips en donde comparte muchos detalles relacionados a su automóvil. En uno revela que el carrito avanza hasta 40 km/h, tiene un volante muy suave y cámara para reversa.

@josue_dpl

Respondiendo preguntas pt.2 🚗✨ #mini #reaccion #vlog #divertido #carro @Waldos Oficial

♬ original sound - josue_DPL
"Tarda como un mes en llegar… utiliza placas de motocicleta. También me han preguntado mucho sí es eléctrico y su usa gasolina. Usa electricidad, es de 110 voltios y lo puedes cargar en tu casa, la carga dura de 6 a 10 horas y te dura todo un día. Es automático y es super fácil de manejar”.


En otra publicación, destacó los puntos negativos que van desde no ser apto para gente tímida, ser incómodo para personas altas, hasta no tener aire acondicionado y ni buen sonido.

“Si eres una persona reservada no te recomiendo tenerlo, porque llama mucho la atención. Siempre que lo sacó a la calle la gente me toma fotos. No tiene aire acondicionado, pero uno de los puntos más negativos que le veo es que no corre a más de 40 km/h”.


Hasta el momento, Josué ha publicado 11 clips en donde resuelve las dudas que sus seguidores tienen sobre el característico y viral coche.

@josue_dpl

Puntos negativos del carrito🚗 #reaccion #divertido #negativo #mini #vlog #carro

♬ original sound - josue_DPL
