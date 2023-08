Mujer compra su vestido de novia en Ali Express y sus seguidores no pueden creer lo que le llegó

Los videos de TikTok han demostrado que a veces comprar objetos vía Internet puede salir completamente mal, ya que las personas en ocasiones son estafadas, como la mujer que adquirió un Play Station 5 para su esposo y terminó recibiendo una bolsa de jabón.

No obstante, no todos los casos suelen tener finales tristes, pues el de la mexicana Michel Alexandra (@michelalexandra) fue todo lo contrario, te explicamos.

Joven pide su vestido de boda por la paquetería Ali Express y el video se hace viral

La joven mexicana que radica en la ciudad de Tijuana expusó que pronto contraería nupcias, por lo cual estaba en busca del vestido perfecto y al parecer lo había encontrado en una tienda en línea llamada 'Amanda Novias', pero lo inquietante es que los envíos son realizados vía Ali Express.

Al saber esto, sus familiares y amigos le pidieron que no ordenara el vestido, pues corría el riesgo de sufrir un fraude perdiendo alrededor de mil 300 dólares, el cual aparentemente era el precio de la prenda.

Ella decidió confiar en su instinto y continuar con la compra manteniendo contacto vía Whats App. Para su sorpresa, la hermosa prenda a su medida que tenía mangas largas transparentes y brillos por toda la tela resultó ser exactamente como en la foto, por lo cual quedó más que satisfecha.



En un video de TikTok que llegó a más de 2 millones de vistas publicó el pasado 14 de agosto cómo lucía el vestido, por lo cual recibió una ola de elogios en la sección de de comentarios.

"Wow, te veías bien bonita", "No puedo creer que sea de Ali express", "Qué hermosa, me da gusto que te llegara justo lo que querías y no otra cosa", "Hasta me dieron ganas de casarme solamente por el bendito vestido", "Pensé que todo iba a salir mal cuando dijo Ali express, pero me calló completamente", "Pero que bonita te veías, lucias espectacular con ese vestido, muchas felicidades" y "¿Cómo que Ali express? hasta parece imposible?", es la manera en que reaccionaron.



Por otra parte, una gran cantidad de mujeres afirmó que de hecho Ali Express es muy confiable, debido a que ellas mismas también pidieron sus vestidos de novia por la misma plataforma.

"Yo también compre el mío en AliExpress y está divino", "yo también lo compré por Ali express y me quedo genial y era también de princesa", "Hace unos años yo compré mi vestido para mis 15 en Ali express, aparte de que fué muy barato el vestido era hermoso y la calidad 10/10", "Yo lo hice cuando me case jaja y salió tan barato. Llego , puntual y justo lo que pedí", "Yo también compré mi vestido en Ali express, no sé por qué muchos desconfían", fue lo que menncionaron.



A petición de aquellos que vieron el material original la tiktoker subió un segundo video mostrando un poco de su boda y posando con su enorme vestido que dejó encantado a Internet.



Gracias a su experiencia positiva con Ali Express las usuarias también desean que Michel Alexandra haga un tutorial para comprar en la misma página que ella, lo cual prometió publicar pronto.

¿Te imaginabas este final? No olvides decirnos en los comentarios.

