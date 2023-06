Lobo marino se une a chica en nado sincronizado y comparten un momento único que se hizo viral

Los lobos marinos son una especie conocida por ser animalitos muy fuertes, ágiles e increíblemente simpáticos y amistosos, aunque es difícil captar el momento en el que interactúan o se acercan con humanos, pero unos chicos lo lograron y subieron el video a TikTok.





Joven hace nado sincronizado con lobo marino y el momento se viralizó en TikTok

En el video de la cuenta @evaaldecoa se ve cómo una chica practica nado sincronizado en mar abierto, cerca de una roca y del bote que la transportó hasta allá, mientras alguien la graba desde la embarcación; cuando de repente comienza a nadar cerca de ella un lobo marino, como jugueteando, luciéndose y sin querer acercarse demasiado.

El pequeño parece dirigirse a la chica nadando, para después hacer un sutil giro al sentido contrario, extendiendo sus aletas, y luego volviendo a aparecer cerca de ella para hacer lo mismo.

La chica, quien tenía puesto un visor no podía creerlo y se detiene un momento a ver cómo el lobito hace su segundo giro.



En el clip, la chica asegura que sólo quería grabarse haciendo nado sincronizado, sin ninguna otra intención y ese hermoso ser hizo el momento épico.

Aunque no se sabe dónde fue tomado el video, en un artículo del portal México Desconocido se dio a conocer que es en el Mar de Cortés y el Océano Pacífico en las costas de Baja California donde habitan más estos seres, siendo la Isla del Espíritu Santo el mejor lugar para poder interactuar con ellos.

Sin duda alguna se trató de un lobo marino muy joven, ya que son curiosos, amistosos y buscan más interacción, no sienten tanto temor y llega a llamarles la atención las personas que nadan o bucean en su hábitat.

El clip no tardó en viralizarse en redes sociales, pues al momento ya acumula casi 10 millones de visualizaciones, más de 1.1 millón de likes y más de mil comentarios, debido a la ternura que causó tan mágico momento entre los usuarios de la red social.

El clip no tardó en viralizarse en redes sociales, pues al momento ya acumula casi 10 millones de visualizaciones, más de 1.1 millón de likes y más de mil comentarios, debido a la ternura que causó tan mágico momento entre los usuarios de la red social.



Eva también compartió: "Me siento mega suertuda", ampliamente conmovida por el encuentro.

Aunque algunos aseguraron que pudo haberse tratado de algún ataque, la realidad es que los lobos marinos atacan en manada y sólo en época de apareamiento, por territorialidad y por defender a las hembras para reproducirse, además de que no está documentado ningún atentado de estos animalitos hacia humanos.

Lo que sí es que el video se convirtió en un bello recuerdo de vida para la chica y algo digno de admirarse y enternecedor para quienes lo vieron.