Joven salió de fiesta y terminó enterrado vivo en un ataúd: la policía no creía su historia

Víctor Hugo Mica Álvarez, de 30 años, es originario de Bolivia, por lo que en el mes de agosto participó en los festejos organizados en honor a la Pachamama o Madre Tierra.

Dicha celebración andina tiene el objetivo de agradecerle a la tierra los alimentos que provee, pero también hay quienes aprovechan para pedirle a la deidad buena salud y prosperidad a través de ofrendas. Se practica desde tiempos prehispánicos, y aunque con el paso del tiempo algunos curiosos rituales han evolucionado, otros aún están presentes en la sociedad.

Víctor Hugo fue enterrado vivo como ofrenda a la Pachamama

El treintañero vive en la comunidad (principalmente agrícola) de Achacachi, a unos 100 kilómetros de La Paz, la capital del país; ahí la celebración se extiende durante semanas, por lo que iniciado agosto, Víctor salió en repetidas ocasiones de fiesta y a beber junto a sus amigos.

Fue la noche del 7 de agosto de 2022, cuando se topó con un extraño que le invitó varias cervezas, tantas que terminó inconsciente. Una vez que despertó, Víctor creyó que yacía en su cama, pero al intentar pararse para ir al baño, notó que en realidad estaba dentro de un ataúd enterrado bajo tierra y cemento.

“Me ha invitado un desconocido, una caja de cervezas, eso he tomado y ya no me acuerdo de nada. Estaba enterrado, apenas he salido. He roto el ataúd con mis puños, sentía el peso de la tierra ahí. Me he salido y me he escapado corriendo, estaba enterrado”, contó Víctor Hugo a 'Cabildeo Digital' el lunes 8 de agosto de 2022.



El hombre dijo que, posiblemente, quisieron utilizarlo como ‘sullu’ (una ofrenda a la Pachamama); pues lo enterraron en una zona de construcción que no está terminada, y cree que de esa forma buscaban atraer el favor de la deidad.

La policía no creyó la historia de Víctor Hugo

Tras escapar, Víctor Hugo estaba desorientado y un transeúnte lo ayudó a limpiar parte del cemento y tierra de su cara y ropa. Posteriormente, lo llevó a una estación de policías para que denunciara, pero las autoridades no creyeron la historia alegando que el treintañero seguía borracho:

“He conocido historias de personas enterradas vivas, pero no pensé que me iba a tocar a mí. La policía no me escucha, fui con ellos y se rieron. Dijeron 'sigues alcoholizado, no te podemos atender'”, contó Víctor Hugo.



Afortunadamente, con la viralidad del caso, la policía local inició la investigación correspondiente, así que solo queda esperar sus conclusiones.