Grabó a su sobrina mientras la atacaba un perro y su actitud causó polémica en Internet

Tal es el caso del video de Yareli Méndez Franco, una usuaria de TikTok que comparte clips de su día a día; sin embargo, una de sus publicaciones fue duramente criticada debido a que grabó y se rió del momento en el que un perro atacó a su sobrina.

Mujer se burla del ataque de un perro a su sobrina y comparte video en TikTok

Al principio, en Internet se creyó que la niña afectada era hija de la originaria de Ciudad Juárez (Chihuahua, México), pero en las etiquetas del video se aclara que es su sobrina.

“ Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, extraño a este animalito”, escribió la usuaria de TikTok en la descripción.



En los comentarios, varias personas señalaron que el clip no era gracioso, porque la protagonista estaba sufriendo por la agresión del perro, e incluso cuestionaron a la mujer por grabar el momento y compartirlo en la red social.

“¿Fui la única a la que le dio coraje? En mi caso ese día sería el último de ese perro”, “Termina la diversión cuando están en juego los sentimientos de los niños”, “¡Qué desagradable! Y el que graba no hace nada” y “Ay, no, la carita de la niña. No le veo la gracia”.

El video alcanzó 6.5 millones de reproducciones y más de 600 mil likes. Y aunque el contenido indignó a muchas personas, a algunos usuarios les pareció gracioso debido al audio que la joven utilizó.

“El perro: 'Aquí mandan las divinas, pues qué te pasa mi ciela'”, “El perro: 'Ya dime quién es esa Karen y por qué te pide que le lleves croquetas'” y “El perro: 'para que aprendas que soy el único al que le tienes que andar dando croquetas y pollito'", se lee entre los comentarios.



