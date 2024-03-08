Joven persigue a su novio mientras graba un video 'aesthetic' y los tunden en redes

Video La teoría de la cáscara de naranja: la prueba para saber si tu novio te quiere, según TikTok

La usuaria de Instagram @beckyyymg se dedica a dar consejos de moda y promover el 'body positive'; sin embargo, en días pasados se volvió tendencia y ganó cientos de críticas por documentar cómo su novio la hizo a un lado para obtener "buenas tomas" en un video.

Joven corre detrás de su novio que grababa un video 'aesthetic' y genera controversia

Todo ocurrió cuando la mexicana y su pareja visitaron una playa, y para trasladarse rentaron un carrito de golf. Si bien parecían las vacaciones soñadas, la joven creyó que sería una buena idea plasmar cómo su novio hacía tomas 'aesthetics' para un video.

"Así en vivir con un novio aesthetic que no quiere que salgas en su toma aesthetic. Él se va a ir en el carrito y ahí vamos", comenzó a narrar.



El material reveló que para conseguir "buenos resultados", su novio colocó el celular en un tripie atado al carrito y comenzó a grabarse manejándolo; mientras tanto, su novia corría detrás de él para no salir en la toma.

Entre risas, la chica se quejó y mencionó que no sabía lo que hacía su novio, quien en ningún momento volteó para ver si ella iba detrás ni revisó si la joven estaba bien después de correr para alcanzarlo.

"Yo no soy aesthetic, a mi no me importa la vida aesthetic. ¡Ya por favor!".



En los últimos segundos se aprecia cómo, después de algunos metros, el joven por fin se detiene por completo, dando a entender que el teléfono capturó lo que necesitaba y que su novia podía subir de nuevo a su lado.

Tanto la chica como su novio recibieron mensajes negativos en redes

Si bien la influencer compartió el material porque pensó que sería gracioso ante los ojos de los demás, fue todo lo contrario, pues los mensajes de odio en su contra por "dejarse tratar mal" por su novio no dejaron de aparecer.

"No es de a fuerza tener novio", "Le hubieras dicho que regresara a buscarte y no anduvieras como ganado corriendo", "Y todavía usa tu celular jaja, ay amiga sal de ahí", "Ni de chiste yo lo haría , espero ya no siga con ese tipo", "¿Cómo por qué dejas que te trate así?", "En primer lugar me daría vergüenza ja", o "Ni como ayudarte, te funas tu solita amiga", es lo que mencionaron algunos.



Por otra parte, la pareja de la chica recibió comentarios similares por su comportamiento y tiempo después ella usó sus redes para pedir a los demás que no criticaran su relación, dejando en claro que no hablaría más del tema.

"Ya no me manden nada, no me importa, no me importa el hate, pero me sentía de la m***** y lloré".



Al final, el video original fue borrado por la creadora de contenido, pero fue replicado en otras redes sociales como Twitter y TikTok, donde aún está generando miles de vistas.

¿Qué piensas acerca de este caso? Dinos en los comentarios.