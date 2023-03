Joven compara condiciones laborales en México y Alemania: ¿Mexicanos son más trabajadores?

Una gran cantidad de usuarios en TikTok exponen las enormes cantidades de dinero que ganan trabajando en el extranjero, mientras que otros simplemente se dedican a compartir cómo es su día a día, lo cual hace Emilio Pérez, un joven que comparte su estilo de vida en Alemania, lugar donde radica actualmente.

Joven compara cómo vive su horario laboral en Alemania vs el que tenía en México

A sus más de 200 mil seguidores les platica los choques culturales que vive como mexicano en dicho país, las cosas que más le gustan de la cultura y aquellas con las que ha tenido problemas.

Sin embargo, el pasado 10 de marzo compartió algo que ama de su trabajo en aquel país europeo y es cómo reaccionan tanto sus compañeros como jefe, cuando termina su horario laboral.

Primero, comentó que cuando vivía en México su hora de salida en su antiguo empleo era a las 6:30 de la tarde, pero si decidía retirarse a esa hora sería juzgado por todos.

"En el 95% de las ocasiones alguien te iba a juzgar te iban a decir que 'por qué tan temprano', que 'si traes prisa', que 'debes ponerte la camiseta'. Entonces prácticamente siempre me quedaba más tiempo para que se viera un poco más de compromiso", es como describió lo que experimentó en el país latino.



Después pasó a explicar que en contraste, en Alemania todo es diferente, pues no se queda de más en su trabajo y no es cuestionado si se retira a la hora que le corresponde.

"Algo que me gusta muchísimo en mi trabajo aquí en Alemania es que trabajo las horas que debo trabajar, normalmente me salgo a mi hora y nunca me han dicho nada, nunca me han dicho que por qué tan temprano y si me quiero salir antes no me dicen nada".



Pero eso sí, dejó en claro que esta libertad en sus labores diarias debe ir acompañada de responsabilidad y cero abuso para que funcione.

Emilio obtuvo más de 700 mil 'me gusta' en menos de una semana y miles de personas comentaron que tienen envidia porque en sus trabajos, hasta les piden que estén al pendiente las 24 horas.

Usuarios de TikTok compartieron sus experiencias con los horarios laborales

"Una vez un jefe me dijo 'El día tiene 24 horas (quería que avanzará en casa un pendiente) y yo le dije 'Sí, pero a mí solo me pagan 8", "Así pasa en Colombia le llaman 'la milla extra' y literal se enojan", "Yo salgo a mi hora aquí en México y siempre hay comentarios de gente que piensa que heredara la empresa, les digo 'soporten'", "A mí me veían feo si me iba a mi hora, aunque todo mi trabajo estuviera terminado sin pendientes" y "A mí me regañaron por no continuar con el trabajo a las 6:52 PM y salía a las 6. Me fui y 'que soporten'", es la manera en que se expresaron.

Un grupo expresó que antes era más común ver este tipo de actitides, pero ahora en México, existen empresas que son responsables con los horarios de salida.

"Hay que echarle porras a algunos empleadores en México, a mí jamás me criticaron por salir a tiempo y lo extra se iba a mi banco de horas", "En mi trabajo cortan la luz en oficinas 45 minutos después de la hora de salida para evitar que nos quedemos a trabajar", "A mí me dicen '¿qué sigues haciendo aquí?' si me quedo unos minutos más", o "En la empresa donde trabajo tenemos esa libertad, no checamos entrada ni salida sólo nos piden cumplir con ciertas horas por semana".



¿Ya habías visto este video viral? Dinos en los comentarios qué piensas sobre las horas extras en el trabajo.

