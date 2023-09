Joven recibe 'ramo buchón' y su papá arma escena de celos: provocó risas en TikTok con su reacción

Los ramos de flores son frecuentemente utilizados para declarar amor a una persona y en los últimos años se ha puesto de moda regalar 'arreglos buchones', los cuales se caracterizan por tener un enorme tamaño, además de ser adornados de manera exagerada.

Papá ve ramo buchón que le dan a su hija y su reacción se hace viral en TikTok

Quien recibió uno recientemente fue la usuaria @lamontoweeers y si bien se sintió halagada por el gesto, de manera contraria su papá no se mostró nada feliz al verlo.

En un video publicado el pasado 10 de septiembre, la joven reveló cuál fue la reacción de su papá al ver el 'ramo buchón'. En primera instancia, quedó impactado por el tamaño del ramo y la cantidad de rosas que contenía.

Su enojo comenzó cuando interrogó a su hija sobre quién le había mandado ese regalo y ella se negó a darle un nombre, limitándose a decir que era solo un muchacho que él no conocía.

"Está padrísimo, pero ¿qué muchacho te lo dio? dime cuál, no es momento para guardar secretos, por favor hija".



Entre risas la tiktoker le pidió a su papá que le ayudara a bajar su ramo a la parte inferior de la casa; no obstante, el señor se rehusó a hacerlo hasta que dijera el nombre de su pretendiente.

Incluso sus celos incrementaron al notar que el papel donde venía envuelto el 'ramo buchón' decía la frase 'Te amo', lo cual para él no tenía sentido.

"¿De qué la ama? no es para que le diga te amo, a la primera te amo ¿De qué la ama? un c***** que dice te amo no tiene sentimientos".



A pesar que la joven argumentó que "no quería nada con nadie" su papá no dejó de mostrarse molesto y si bien su esposa trató de calmarlo, su esfuerzo resultó en vano.

El clip acumuló en un solo día más de 3 millones de vistas y 359 mil me gusta. En los comentarios, primero estuvieron aquellos que aseguraron lo mucho que les hizo reír todo lo que dijo el señor.

"El papá bien enojado hace de este video una tremenda joya", ""¿De que la ama?, no tiene sentimientos"", jaja lo mejor del video", "Cuando sea celoso no diré nada, pero habrán señales 😂", "Justo en mis daddy issues", "No sabía si reírme de todo lo q dijo el papá o de la risa cada que te preguntaba algo", "No manches que risa, pero tu papá tiene razón jajaja" o "Los dos me hicieron reír", es lo que comentaron al respecto.



Otros aseguraron que a pesar de los celos del papá en parte tenía razón porque no es normal que alguien diga 'te amo' cuando aún existe una relación seria y su deber era cuidar a su hija.

"Tu papá sabe cosas", "El papá sabe cómo son los narcisistas en el “Lovebombing”.", "Da risa el comportamiento del señor; sin embargo, tiene razón es importante saber que onda con las personas y más con los hijos", "Es muy lógico lo que dice, un hombre no puede decir un te amo cuando apenas está cortejando a una chica. Escucha a tu padre, él es sabio", "No hubo falla en su lógica excelente papá" y "Esta bien que la cuide, pero quetambién la deje conocer, experimentar, fueron otras reacciones.



¿Crees que el comportamiento del señor fue exagerado? Dinos en los comentarios.

