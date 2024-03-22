Historias virales

Chica arruina la romántica sorpresa de su novio; prometió avisarle al salir de la escuela

En su cuenta de TikTok, una joven puso en evidencia a su novio, quien pensó que aún tenía tiempo para preparar un romántico detalle para su pareja.

Liliana Carmona's profile picture
Por:Liliana Carmona
Video Presumen los regalos de sus novios en TikTok y se convierten en la envidia del Internet

A través de TikTok, los jóvenes suelen compartir videos o fotos sobre su relación de pareja, a qué lugares fueron o algún momento romántico. Recientemente una chica se hizo viral por arruinar la sorpresa que le preparaba su novio.

Laura captó el momento en el que arruionó la sorpresa le preparó su novio Rafa
Imagen TikTok @hamonsito_0

Joven arruina la sorpresa que le preparaba su novio

Una joven llamada Laura suele compartir fotos o videos junto a su novio Rafael en su cuenta de TikTok, pero uno de sus videos más recientes se ha hecho viral, ya que la joven mostró el momento en el que su pareja le estaba preparando una sorpresa.

De acuerdo con su publicación, Laura debía avisarle a su novio cuando saliera de la escuela, ya que habían quedado de verse, pero ella decidió no decir nada y simplemente ir a buscarlo.

Como estuvo grabando todo el momento, la joven capta el momento en el que su novio está de espaldas y tras darse vuelta se percata de su presencia, poniéndose muy nervioso y hasta se sonrojó, ya que simplemente estaba arreglando un ramo de flores que tenía la intención de darle.

“Siempre lo descubro, jajaja”, fue el texto que acompañó al video.
@hamonsito_0

Siempre lo descubro JAJAJAJA #boyfriend #amor #❤️ #fyp #viral #flores #sorpresa #ramo

♬ sonido original - Piwi🐍

El clip rápidamente se volvió viral, alcanzando más de 735 mil reproducciones y dividió la opinión de los usuarios de dicha red social, ya que algunos se emocionaron con la reacción del chico al verla, mientras que otros destacaron que no estaba bien que arruinara los detalles románticos de su pareja.

“Así ya no dan ganas de hacer nada después”, “Pobre, se le arruinó su sorpresa”, “Qué lindo, déjalo sorprenderte”, “Cuida a ese hombre”, “Ya iba a llorar, le arruinaste la sorpresa” y “Así ya ni dan ganas de dar regalos”, fueron algunos de los textos.


Debido a los comentarios negativos que recibió, Laura pidió que no se molestaran con lo que había pasado, ya que simplemente le dio mucha ternura la reacción de Rafael y nunca fue con el afán de exhibirlo o hacerlo sentir mal, ya que desconocía que ese día le iban a dar flores.

“Solo me dio ternura y risa verlo así. Fue un momento cómico para mí y por eso lo hice”, escribió.
@rafaelucc

Si nos ennoviamos en marzo, suerte la mía 🫀🤍 #fypシ #foryoupage #foryou

♬ Ella Es Mi Fiesta - Carlos Vives

Mujer casi arruina el coche de su esposo con ‘romántico’ detalle

Para San Valentín, muchas personas quieren sorprender a su pareja y la llevan a comer a su lugar preferido, le escriben una carta o le compran unos dulces, pero una mujer lo llevó más lejos: llenó su coche con mensajes románticos en post-its, sin pensar en lo que pasaría después.

A través de TikTok, la usuaria @cecidejesus8 llenó el Chevy blanco de su esposo con tiernos mensajes, pero los post-its quedaron pegados por mucho tiempo y la pintura del papel terminó añadiendo al vehículo, dejando manchas de colores.

@cecidejesus8

solo quería darle una sorpresa por San Valentín #co che arruinado #yp #ypg 🥺😓🥺

♬ sonido original - ᴍᴏᴅᴏ_ᴅᴀʀᴋ ❤︎


El clip alcanzó más de 12 millones de reproducciones y miles de comentarios, desde personas que se rieron de la situación, hasta hubo alguien que le mandó tips para retirar la pintura.

¿Cuál es el regalo más romántico que le has dado a tu pareja? No olvides dejar tu respuesta en la sección de comentarios.

