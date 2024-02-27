Joven ahorró 200 mil dólares cuando tenía 27 años, pero se arrepintió: "Era miserable"

Video La exitosa niña empresaria que lleva de vacaciones a su familia vendiendo limonadas

El ahorro es un elemento muy importante en la vida, ya que te permitirá retirarte con una suma de dinero en un futuro, o ser de gran ayuda en caso de una emergencia, por ello es que la historia de Gwen Merz se hizo viral, ya que a sus 27 años ya había juntado 200 mil dólares, pero renunciando a muchas cosas.

Joven ahorró 200 mil pesos en 5 años, privándose de muchos eventos sociales, y le afectó su salud mental

Gwen Merz comparte cómo ahorró tanto dinero en poco tiempo

En entrevista con ‘Business Insider’, Gwen Merz compartió su experiencia ahorrando un gran porcentaje de su salario, lo cual afectó su salud mental.

La joven conoció 'FIRE' (independencia financiera y jubilación anticipada por sus siglas en inglés) en su tercer año de la universidad y lo aplicó cuando comenzó a trabajar, ahorrando entre el 70 y 80% de su salario.

“Es mucho más fácil ahorrar porcentajes altos cuando también generas una cantidad grande de ingresos”, expresó.



La joven empezó ganando 65 mil dólares, ahorrando hasta el 75% cada mes, por lo que no le quedaba mucho dinero para su vida personal, afectando su calidad de vida, disfrutando de ciertas actividades con un presupuesto limitado.

“No me importaba ir a ver eventos deportivos de las grandes ligas, ni ir a conciertos, ni muchas cosas en las que puedes gastar mucho dinero. Invité a mis amigos a jugar juegos de mesa, hacíamos hogueras en el patio trasero o salíamos a jugar”, añadió.



Aunque sus amigos entendieron su estilo de vida, no le ocurrió lo mismo con sus prospectos de pareja, ya que no concordaban con su estilo de vida, además de que se perdía muchas reuniones fuera del trabajo con sus compañeros.

A pesar de que llegó a su meta de ahorro, se dio cuenta de todas las cosas que había perdido, aconsejando a la gente que hagan lo que les gusta sin descuidar su ahorro. Gwen compartió que tras vivir en un cuarto muy pequeño juntó una gran suma de dinero, pero no podía hacer nada de lo que quería, por lo que comenzó a sentirse miserable y estresada todo el tiempo.

“Empecé a pensar: ‘esto no vale la pena. Esto nunca valdrá la pena para mí’”, dijo.



A los 27 años, y tras 5 años de ahorro intensos, tenía 200 mil dólares y aunque su cuenta bancaria se veía muy bien, ese estilo de vida ya no era sostenible.

¿Qué ha sido de Gwen Merz, la joven que ahorró 200 mil dólares para jubilarse anticipadamente?

Después de un par de años ahorrando casi todo su salario, Gwen cambió de parecer y bajó su porcentaje al 10% para llegar a su meta de 401 mil dólares, además de que priorizó la búsqueda de un hogar que se acomode a sus necesidades y hobbies, como la costura.

“No me arrepiento de nada. Este proceso me ha permitido arriesgarme más en mi carrera, tratando de encontrar un buen empleo y una casa adecuada para mí (...) Creo que fue el momento perfecto de mi vida para hacer eso y ver qué me gustaba y qué no. Definitivamente me benefició a largo plazo”, finalizó.