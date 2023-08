Modelo pierde una pierna tras infectarse con bacteria carnívora: historia conmueve a Internet

Un conmovedor relato de coraje y determinación ha capturado la atención de las redes sociales y aquí te contamos por qué.

Jennifer Barlow, una veterana del ejército de Estados Unidos y reconocida modelo e influencer en plataformas digitales, ha compartido su experiencia sobre cómo perdió una pierna tras contraer una infección de una bacteria carnívora.

Modelo pierde una pierna por una bacteria carnívora

Las Bahamas, enero pasado: Jennifer publica fotografías de su estancia en estas idílicas playas. Las imágenes la mostraban posando en traje de baño, disfrutando de la belleza del lugar.

Sin embargo, meses después, Jennifer reveló el motivo detrás de su repentino retiro de las redes sociales. Había estado luchando en una intensa batalla contra una infección poco común, provocada por una bacteria carnívora.

"No estaría aquí sin la ayuda de mi hermano menor, quien me salvó la vida cuando me encontraba en el suelo de mi cocina", compartió en una publicación.

Para recaudar fondos destinados a su proceso de rehabilitación, Jennifer estableció una página en la plataforma GoFundMe. La página describe su situación:

"Jennifer ha estado hospitalizada por casi cinco meses, luchando por su vida después de contraer una bacteria carnívora que causó una fascitis necrotizante. Se cree que la infección tuvo origen en una pequeña herida en su pierna que estuvo expuesta al agua del océano durante su viaje a las Bahamas".

La bacteria se propagó rápidamente, conduciendo a un desmayo y, finalmente, a un coma de dos semanas debido a que la infección ingresó al torrente sanguíneo. Tras recobrar la consciencia, Jennifer enfrentó alrededor de 30 cirugías para eliminar el tejido muscular y la piel infectados.

Este proceso la mantuvo en cuidados intensivos durante tres meses, y a medida que la infección continuaba extendiéndose, se vio obligada a tomar la difícil decisión de amputar su pierna, con el fin de mejorar sus posibilidades de sobrevivir.

En la búsqueda de asistencia, Jennifer lanzó la campaña de recaudación de fondos con un objetivo de 52 mildólares. Este monto se utilizará para cubrir gastos médicos, prótesis, rehabilitación y las adaptaciones necesarias a su nueva realidad.