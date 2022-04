Ayudó a un abuelito viudo a salir adelante gracias a sus videos de cocina: "la mejor youtuber"

Janet Kushner es originaria de Ciudad de México y actualmente vive en Austin, Texas, desde donde ha conquistado a YouTube con sus recetas mexicanas.

Sus más de 7 millones de seguidores la han llamado “la mamá de Youtube”, pues ha enseñado a varios a cocinar y al parecer, hasta salir de la depresión.

Viudo le agradece a YouTuber por enseñarle a cocinar

La reconocida influencer de cocina, conocida por su canal de videos ‘Jauja Cocina Mexicana’, ha recibido miles de comentarios que señalan que su voz es muy suave y pacífica.

Quizá fue la cualidad que José Nieto, uno de los usuarios que disfruta del canal, observó en la cocinera para seguir las recetas.

Resulta ser que el sujeto en cuestión quedó viudo tras perder a su esposa y dio con las grabaciones de Janeth.

El usuario confesó que cayó en depresión tras perder a su esposa y, a pesar de "se le quemaba hasta el agua", con paciencia, logró elaborar deliciosos platillos.

Él mismo contó su experiencia

Fue en un video de la YouTuber que el hombre se desahogó y contó su inspiradora historia.

“Desde que falleció mi esposa quedé destruido y después de un año y medio me he recuperado, empecé a cocinar; cosa que nunca había hecho”, escribió José Nieto.



Incluso, describe a Janeth como “un ángel” y admitió que hasta sus nieta slo felicitan.

“Cuando vi a ese ángel de mujer Janeth cocinar, me animé y no me van a creer que lo logré, hasta mis nietas me felicitan. Gracias, Sra. Janeth, gracias a su esposo el camarógrafo, porque sin esa pareja no lo hubiera logrado. ¡Benditos sean!”, concluyó el hombre.



Fue el 11 de febrero de 2022, a través de la cuenta de Twitter ‘Vine a tw a reír, no a llorar’ (@NoVineALlorar), que se compartió la captura de pantalla donde se lee el comentario.