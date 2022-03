Acusan a Jimmy de ‘Pongámoslo a Prueba’ de fraude: él se defendió de la mejor manera

Seguramente has visto los videos de Jimmy Álvarez en su canal ‘Pongámoslo a Prueba’, en donde como lo dice, desenmascara a los productos para decirte si son reales o falsos.

Ahora se encuentra en medio de la polémica, pues otro creador de contenido señaló que uno de sus clips era promocionado, afirmación que puede dañar seriamente su reputación.

¿Jimmy Álvarez tiene patrocinios?

Después de dos años subiendo videos en las plataformas de YouTube y Facebook, Jimmy Álvarez decidió migrar su contenido a TikTok, dado se había convertido en una aplicación muy popular.

Actualmente cuenta con casi 30 millones de seguidores, quienes esperan emocionados el contenido en el que pone a prueba productos o 'hacks' virales.

Él suele ser muy transparente y es su sinceridad lo que lo ha vuelto uno de los favoritos de la aplicación.

De hecho, en una entrevista con ‘Business Insider México’, en el 2022, Jimmy dejó en claro que su proyecto es independiente y no tiene contenido patrocinado.

“Es difícil decir "no" sin ser grosero. Cuando las marcas se acercan les digo: "yo pruebo el producto sin ningún problema, pero si el producto sale mal lo voy a decir y si sale bien, también lo voy a decir”, señaló.



Incluso mencionó, en otra entrevista con ‘Milenio’ en el 2022, que le han ofrecido grandes cantidades de dinero por "hablar bien" de una marca.

“Las marcas me han intentado comprar y no lo van a lograr porque mi reputación es algo que no tiene precio. Hace poco me ofrecieron 30,000 dólares por hacer un video. Era de un banco poniendo a prueba algo que para mí no tenía valor para mi audiencia, parecía un anuncio. Eso sería fallarle por completo a mi audiencia, ellos están ahí porque confían en mí, porque les hablo con la verdad y les explico las cosas”, aseguró.

Jimmy Álvarez se defendió en TikTok

Con lo anterior en mente, Jimmy Álvarez utilizó su canal de TikTok para defenderse de las acusaciones de otro YouTuber llamado Expector, quien también se dedica a evidenciar a las empresas fraudulentas.

Fue el pasado 4 de marzo de 2022, cuando Jimmy publicó un clip en el que habla de una ‘Caja Misteriosa’, es decir, paquetes que se compran sin saber el contenido real de los productos.

Ahí, evidenció que la marca ‘Komet’ sí cumplía lo que prometía.

Después, el 5 de marzo de 2022, Expector acusó de fraude a Jimmy, además señaló que el contenido de dicho video fue patrocinado.

Y es que confiando en lo que él dijo, adquirió una ‘Caja Misteriosa’, pero lo que recibió era inservible y poco útil.

La grabación lleva más de 2 millones de reproducciones.

Respondió con pruebas y consiguió su disculpa

Álvarez no se quedó callado y se defendió ante los comentarios del creador de contenido.

Pese a que no le gusta meterse en polémicas, no iba a permitir que demeritan su trabajo y hasta demostró con pruebas que no fue pagado.

"Es algo lógico, he visto influencers que abren cajas y hasta yo pensé eso, pero el problema aquí es que con ese tipo de videos, él está dañando mi reputación. Amigo, por favor, si no cocones de tiempo mi trabajo no lo estés desprestigiando y engañando a mis seguidores", mencionó Jiimy Álvarez el 5 de marzo de 2022.



Finalmente, el 6 de marzo de 2022, Expector ofreció una disculpa a Jimmy Álvarez.

Reconoció su error y explicó que su objetivo era hablar mal de la empresa ‘Komet’, debido a que está en su top de tiendas fraudulentas.