J Balvin se convierte en la burla de Internet tras revelar que le harán una estatua: esta es la razón

Video Estos latinos regresaron a casa luego de muchos años: el reencuentro con su familia te hará llorar

J Balvin volvió a ser tendencia con la noticia de una nueva estatua suya que se develará en Medellín, Colombia y que causó múltiples reacciones en redes sociales.

Aunque esto ya se había dado a conocer en mayo de 2023, fue hasta ahora que se destaparon la fecha y el lugar donde se llevará a cabo el homenaje.

PUBLICIDAD

Además de esto, el cantante de reggaetón reveló que será uno de los participantes del Festival de música Coachella 2024, junto con Carín León, Peso Pluma, Bizarrap, Doja Cat, Lana del Rey, entre otros artistas.

TENEMOS EL CARTEL DEL COACHELLA 2024



No Doubt, Bizarrap, Deftones, Grimes, Young Miko, , Tyler, The Creator, Doja Cat, Lana del Rey, Peso Pluma, Justice, Ateez, Blur, J Balvin y Carin León pic.twitter.com/iNytsDF171 — Indie 505 (@Indie5051) January 17, 2024

¿Por qué una estatua de J Balvin?

El reconocido escultor Jhon Fitzgerald dio la noticia sobre este proyecto en el que ha trabajado ya un año, como parte de la iniciativa 'Ruta de Talento', la cual busca rendirle un homenaje a los artistas locales que han contribuido a la imagen de Colombia y Medellín, a través de su música.

La 'Ruta de Talento' es un proyecto inspirado por Jhon Fitzgerald y liderado por Alexander Sánchez, que busca transformar un sector de Medellín en un destino turístico destacado, reflejando el espíritu cultural de la ciudad, reconociendo los logros de sus talentos locales en el escenario mundial.

El cantante de música urbana será el primer artista que reciba este homenaje.

Shakira, Juanes, Diomedes Díaz y Carlos Gardel son otros de los colombianos que han recibido homenajes en forma de estatuas en sus ciudades natales.

¿Dónde estará la estatua de J Balvin?

La escultura será instalada en el parque Lleras, exclusivo sector de El Poblado, e Medellín, Colombia.

El lugar fue pensado para dar una máxima visibilidad a la obra y facilitar el acceso al público para verla.

¿Cómo será la estatua de J Balvin?

La estatua mide tres metros de altura y pesa dos toneladas, según el autor de dicha obra de arte. Ésta está compuesta por láminas de hierro secuenciado en una estructura multidimensional y decorada con luces de colores, según describe Fitzgerald.

"Está muy agradecido, muy enamorado. Él dice que no entiende por qué, me dice: 'Muchas gracias, John, es muy linda', le gustó muchísimo", explicó el escultor a las cámaras de 'El Gordo y la Flaca' en mayo 2023.



Esta figura integrará códigos QR que proveerán información a los visitantes sobre J Balvin y dará acceso a videos de sus canciones, creando una experiencia interactiva.

J Balvin tendrá una estatua en Medellín.



— La inauguración está pronosticada para el proximo 2 de febrero y estará ubicada en el centro del parque Lleras. pic.twitter.com/06lH75Uwsf — ⚡️J Balvin Charts (@JBalvinCharts) January 14, 2024



¿Cuándo develarán la estatua de J Balvin?

PUBLICIDAD

La celebración está planeada para el 2 de febrero.

El evento incluirá la presentación de algunos artistas que también serán homenajeados dejando sus huellas en este nuevo corredor cultural (similar al famoso Paseo de la Fama de Hollywood), además de un concierto cuya entrada será gratuita, pero requerirá inscripción previa para controlar el aforo.



¿Cómo reaccionaron en redes sociales ante el anuncio de redes sociales?

Aunque la noticia de la develación de la estatua de J Balvin llamó la atención a muchos de sus fans, también sus detractores se expresaron con burlas y negatividad en redes sociales.

Hace poco fallece uno de los más grandes artistas de Medellín, que expuso en los campos Elíseos, y en ese mismo Medellín deciden hacerle estatua a ... j Balvin, un Man ya irrelevante por demás. Vamos bien. https://t.co/Cv7KAfhiNg — William Mususu - 6402+ 💚🏳️‍🌈 (@mususu) January 17, 2024

Lo mejor de la estatua es que va a hacer lo mismo que J Balvin en concierto. https://t.co/CPHQE5w33G — Xcum Fuck. (@caanbriga) January 17, 2024

J Balvin se mando hacer una estatua,y será revelada el 2 de febrero? 😂☠️



Gracias a dios esté tipo no es mujer sino... — •Whenever,Wherever •💎 (@TheBoyCabra) January 16, 2024

"Excelente", "Más que merecida", "Un orinal más para Medellín", "Una cosa es ser artista, otra ser famoso", "Residente la va a destruir", "Ya era tiempo", "¿Honor a qué?", "Ay, parfavaaaar", fueron algunas de las reacciones en TikTok.

Valga aclarar que J Balvin NO estuvo involucrado en el proceso de esta estatua ni participó en su elaboración. Esta estatua es una decisión de personas que tienen admiración por el y llevaron su construcción a la realidad. https://t.co/4Jqwm42Fj4 — Vale🌻Montes (@ValStayStrong) January 17, 2024

¿Cómo que le van a hacer una estatua a J Balvin? Se me dañó el humor ya — Marjhan🌊 (@Marjhan_R) January 16, 2024

La verdad me daría más pena ser paisa y decir "es que en el centro de mi ciudad van a hacer una estatua de J Balvin"

Para matarse — AneurismaMusical (@RealidadPodridx) January 15, 2024