Memes de Julio Iglesias arrasan en redes con la llegada del séptimo mes del año: estos son los mejores

La creatividad de las personas se desborda cuando se trata de crear memes y a menos de 24 horas de que inicie el conocido "mes frío", miles ya comenzaron a compartir cientos con imágenes de Julio Iglesias.

Los memes más populares de Julio iglesias en redes sociales

Desde hace algunos años en redes sociales, especialmente en Twitter, se inició la tradición que al llegar el mes de julio se celebraría con memes que tuvieran el rostro del compositor Julio Iglesias.



Desde hace algunos días los internautas comenzaron a prepararse y anunciar con entusiasmo que pronto "llegaría julio".



Si bien para algunos podría ser algo absurda la temática de los memes, a muchos más les encanta la idea de que algo tan sencillo provoque risas incontrolables.



Por ejemplo, el usuario @hgonza8 hizo un montaje donde colocó la cara de Julio Iglesias en una persona que estaba esperando justo "a la vuelta de la esquina" para pronto salir.



Otro imágen popular en Twitter fue esta donde Julio "está por caer" aludiendo a que pronto llegará este mes de manera oficial.

"Qué bueno, llega el mes de los memes de Julio Iglesias", "A mi sí me dan risa los memes de Julio Iglesias", "Cada año se repiten los memes de Julio Iglesias y siempre termino riéndome", "Julio Iglesias ya es más conocido por los memes que por su voz", "Debo admitir que los memes de Julio Iglesias me causan gracia" o "Mi madre me dio la vida, pero los memes de Julio Iglesias las ganas de vivirla", son algunas reacciones de aquellos que apoyan la tendencia.



Aunque se pensaría que todo esto le provoca enojo a Julio Iglesias resulta que se toma la situación con humor cada año, tanto así que inlcluso él los usa.

“De vez en cuando, algún amigo me manda uno y me muero de risa", es la declaración que dio años atrás de acuerdo al portal Infobae.



Sin embargo, una pequeña parte de los usuarios en Twitter se expresaron cansados y hartos de ver esta clase memes a finales del mes de junio y principios de julio.

"Ay no empiecen con los memes de Julio Iglesias, por favor", "Guacala los memes de Julio Iglesias", "Me molestan mucho los memes de Julio Iglesias, no dan risa", "Me desesperan los memes de Julio Iglesias, igual que su música", "Lo único que me hace infeliz a esta altura del año son los memes de Julio Iglesias" y "Cada año es lo mismo, ya por favor dejen esos memes en paz", fueron otras opiniones.



¿Tú estás en contra o a favor de estos memes? no olvides decirnos en los comentarios.

Podría interesarte: