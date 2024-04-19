Influencer rusa revela los productos que son más baratos en su país que en México: “El chocolate es oro”

Video “Como si fuera de otra especie”: Francesa se queja de cómo la tratan en México

A través de TikTok, los extranjeros que han tenido la oportunidad de visitar México han plasmado sus vivencias, mostrando lo que más les agradó y algunos coches culturales.

Influencer rusa se hace viral tras revelar qué alimentos son más baratos en su país que en México Imagen TikTok @alaleonova

¿Cuánto cuesta una barra de chocolate en Rusia? Influencer impacta con la revelación

PUBLICIDAD

En un mundo cada vez más globalizado, las diferencias de precios entre países pueden resultar sorprendentes, incluso con los dulces.

Recientemente, la influencer rusa Alla Leonova ha causado revuelo al compartir un producto, muy popular, que es más económico en su país natal, Rusia, que en México: una barra de chocolate.

Mostrando un aparador de una tienda de conveniencia de Rusia, la joven compartió que una barra suele costar 16 pesos, mientras que en México hay marcas que llegan a ofrecerlo en hasta 70 pesos; aunque se debe tomar en cuenta que dicha diferencia se debe a diversos factores, como los costos de producción, los impuestos y las políticas económicas de cada nación.

@alaleonova Hay mas videos sobre los precios en Rusia en mi canal 🇷🇺 ♬ sonido original - Алла Леонова



Otra cosa que le llamó la atención de México son sus mercados, resalntando la cantidad de locales que puede encontrar por las calles de la Ciudad de México.

Tras regresar a Rusia, Alla compartió la diferencia de precios de otros alimentos del supermercado, como coles y pepinillos.

“Hay una amplia sección de pepinillos a precios muy accesibles, de 25 a 45 pesos. Sorprendentemente, no hay paquetes pequeños de papel higiénico, venden máximo 12 piezas por paquete.



En una publicación, joven destacó que la papa cuesta 5 pesos el kilo en Rusia, mientras que la misma cantidad de cebollas está en 7 pesos y las manzanas están de 21 a 26 pesos mexicanos.

Tras regresar a su país, joven rusa revela por qué desea volver a México

Tras documentar en su cuenta de TikTok los diferentes lugares que visitó de México, desde hermosos paisajes en Chiapas y Querétaro, hasta los mercados de la Ciudad de México, Alla Leonova regresó a Rusia y el pasado 24 de marzo explicó por qué desea volver a tierra azteca.

PUBLICIDAD

Una de sus razones es el clima, ya que suele hacer demasiado frío en Rusia, incluso aunque ya es primavera la nieve aún no se ha derretido y es en verano cuando hace calor.

“La gente en Rusia es buena, pero son muy cerrados, son menos amigables, mientras que en México la gente siempre es abierta y amigable con los desconocidos”, expresó.



Y la última razón de Alla para volver es la comida, ya que a pesar de que en Rusia hay una gran variedad de alimentos, no tienen salsas, extrañando esa parte de la cultura mexicana.

¿Qué te pareció la experiencia de la influencer rusa en México?