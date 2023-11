Padre con cáncer pasa "el mejor día de su vida" con su hijo gracias a influencer: conmovieron a Internet

El tiktoker Alonso Visual (@alonsovisual_2) compartió un video desde su cuenta oficial en dicha red social que se volvió viral y al momento tiene más de 8.2 millones de reproducciones en el que un padre y un hijo pasan el mejor día de sus vidas al pasar una prueba de 'caridad' y 'calidad humana'.

Este clip en particular ha conmovido a muchos usuarios de Internet debido a lo que descubrieron sobre este padre en el video y el momento inolvidable que compartió con su pequeño, el cual nadie sabe si se repetirá.

¿Cómo es el video viral de un padre y un hijo que pasan 'el mejor día de sus vidas' gracias a una prueba de caridad?

Un influencer, llamado Zach, conocido por dar dinero y sorpresas a personas que tienen gran calidad moral y ayudan a los demás, buscó en un supermercado a quien pudiera 'prestarle' $1 dólar para pagar un regalo de cumpleaños para su hijo, así dio con un señor que estaba viendo ropa con su pequeño.

David, el padre del niño, le 'regaló' $5 dólares, diciendo que era todo lo que tenía y mostrando su cartera.

Zach le regresa los $5 dólares a Jayce (el niño) y el padre se asombra, pidiendo que tome el dinero, porque es para su hijo. Zach entonces les dice que era una "prueba de caridad" y le entrega a Jayce el jersey que había elegido para su supuesto hijo, ya que el niño le había dicho que era fan del jockey y en específico de los Cannucks.

Jayce le agradeció y el influencer continuó, diciendo que la primera persona que lo ayudara, le daría mil dólares, mismos que intentó entregar a David. Él no sabía que hacer y al principio se negó, pero Jayce tomó el dinero.

Zach le dio un abrazo a David, quien ya con el dinero en mano, no pudo contener las lágrimas, y mencionó que eso los ayudaría mucho. Jayce le explicó entonces al extraño que su padre acababa de tener su quimioterapia, ya que padecía cáncer.

Zach aún les tenía una sorpresa preparada, ya que los llevaría al partido de esa noche de los Cannucks y a conocer a todos los jugadores.

David y Jayce pasaron el mejor día padre e hijo, ya que fueron trasportados en un vehículo de lujo hasta el estadio, conocieron a los jugadores, quienes les firmaron sus gorras y jerseys nuevos, además de que les obsequiaron un palo de hockey. Jayce fue entrevistado y salió en la pantalla gigante proyectado, además de que ambos vivieron el partido al límite, llenos de emoción.

No cabe duda que las buenas acciones generan buenas acciones.

¿Cómo reaccionaron los usuarios de TikTok al ver el video?

El video se volvió viral en poco tiempo y conmovió a muchos internautas, quienes expresaron su sentir.

"Me apachurró el corazón", "El señor sembró amor y cosechó amor", "Los que menos tienen, más dan", "Lloré", "Videos que me gustan ver y apoyar", "Llorar por personas ajenas es mi pasión", "A la gente buena, le pasan cosas buenas", "¿Soy el único al que se le hizo un nudo en la garganta", "Cuando dijo lo de la quimio, oí a mi corazón romperse, pero el resto del video es una curita", "Más gente así, por favor", "El mundo no está perdido", fueron algunos de los comentarios.



Además de contar con 8.2 millones de reproducciones, el video cuenta con más de 700 mil 'me gusta' y poco menos de 5 mil comentarios.