Esposo dolido vende la ropa de la mujer que lo dejó por su hermano en $20 pesos: "El chismecito es gratis"

El usuario de TikTok Máximo JJ (@maximojj) se hizo viral desde principios de octubre de este año al exponer lo que hizo con la ropa de su esposa, quien lo dejó por su propio hermano.

El hombre, originario de Puebla, fue ayudado por su hermano menor para vender todas las prendas de la susodicha y emplearon el dinero para una noble causa.

¿Cuál es el 'chisme' del hombre que vendió la ropa de su mujer, que lo dejó por su propio hermano?

Máximo y su hermano llevaron toda la ropa de su esposa infiel en la cajuela de su automóvil y se estacionaron en una avenida transitada exponiéndola, colgando un cartel que decía: "Mi vieja me dejó por otro. Vendo toda su ropa por $20 pesos la pieza".

En el video más viral de todo lo que sucedió, Máximo y su hermano contaron su triste historia a todos los que se acercaban: Tenía 24 años de matrimonio con su esposa, quien se fue con su hermano mayor (Son 4 hermanos, el mayor que le quitó a su esposa, Máximo, otro hermano y, finalmente, el menor que le ayudó a vender todo lo de la madre de sus hijos).

Su hermano mayor, por quien lo dejaron, también tenía un hogar y una familia, llevaba 28 años de matrimonio, tenía 2 hijos y hasta nietos.

Máximo confesó que tiene hijos y nietos con su ex, a quienes no le importó dejar abandonados.

En su historia, él la culpa a ella de meterle ideas a su hermano mayor y ser la culpable de la ruptura familiar en varios niveles.

¿Cómo reaccionó el esposo al enterarse de que su esposa lo había dejado por su propio hermano?

El esposo, quien grabó todo lo que sucedió y quiénes se acercaban a comprarle, reveló que al enterarse de la traición y que había sido dejado por su propio hermano, quemó 6 ó 7 bolsas de ropa, pero la gente en TikTok le dijo que mejor la regalara o vendiera. Tomando este consejo, Máximo decidió vender cada una de las piezas que le sobraban en $20 pesos ($1 dólar aproximadamente) para ya no tener recuerdos de su expareja sentimental.

La gente que se acercaba se asombraba con lo que decía en el cartel verde fosforescente, preguntaba por la historia y hasta tomaba fotos y lanzaba comentarios como: "Lo siento mucho", "¿Por qué no se me ocurrió a mí?" y el típico "¡No ma*eeees!"

Al final, Máximo y su hermano recaudaron $1,640 pesos ($91 dólares aproximadamente), mismos que invirtieron en comprar pizzas y regalar a la gente de escasos recursos o aquellos que se acercaban a pedirles un cacho en la calle, documentando todo en video también y describiéndolo como un "final feliz y lleno de bendiciones".

¿Cómo reaccionaron los usuarios de TikTok a los videos de Máximo vendiendo la ropa de la esposa que lo dejó por su hermano?

Los internautas tuvieron reacciones diversas, sin embargo, apoyaron lo que hizo el poblano, aplaudiendo la acción, sobre todo al saber en qué se destinó el dinero.

"También los hombres pueden facturar. Excelente", "Me gusta el chisme", "A 20 varos por pueza y el chismecito es gratis", "A él no le interesa el dinero, sólo quiere sacar su enojo y su dolor", "¿por qué nunca me pasan estas ofertas?", "Yo sería como la señora que está agarrando muchas cosas", "¿Y del hermano no hay? Mi esposo ocupa ropa", "Qué bueno que lo hayas hecho. Ojalá te encuentres a alguien mejor", opinaron algunos.



El video más viral sobre esta 'vendimia' tiene más de 5.1 millones de reproducciones, el que muestra cómo inició la idea 1.6 millones, el que cuenta lo que se juntó 1.2 millones y los de la resolución en el que están entregando las pizzas suman también poco más de 1 millón.