¿Las solteras son más felices? Estudio revela que los esposos estresan más a las mujeres que sus hijos

Video ¿Por qué las mujeres ya no se quieren casar? Expusieron sus razones en TikTok

Incluso aunque seas una madre estricta, de esas que imponen reglas y saben cómo establecer los límites para que sus hijos se conviertan en personas responsables en la adultez, sabes que todo este esfuerzo puede resultar un tanto estresante.

El trabajo de educar un niño puede ser, por momentos, agotador. No sólo se trata de velar por su cuidado y salud, sino de inculcar valores, imponer reglas y establecer límites para hacer de estos pequeños, adultos responsables en el futuro.

Este esfuerzo demanda mucha atención, dedicación y paciencia por parte de los padres, lo que por supuesto genera mucho estrés. Pero ¿es todo ese nerviosismo y ansiedad sólo producto de cuidar a los pequeños?

Según la psicóloga Robin Gurwitch es importante controlar la ansiedad delante de nuestros hijos. Imagen Shutterstock

Investigación asegura que los maridos estresan más a las mujeres que los hijos

Según una investigación reciente, los maridos son señalados como una mayor fuente de estrés que los pequeños.

El resultado nace a partir de un estudio realizado por el sitio norteamericano 'Today' en la que participaron más de 7 mil madres de Estados Unidos. El mismo, arrojó que para el 46% de ellas, los hombres son los verdaderos responsables de los altos niveles de estrés en el hogar.

Según la encuesta, las mujeres relataron que las parejas suelen generar más dolores de cabeza que los más chicos. No sólo eso, sino que además 1 de cada 5 afirmó que no recibe ayuda de parte de su pareja para organizar y cuidar la casa, lo que muchas veces genera más trabajo que cualquier cosa que puedan provocar los niños.

¿Las mujeres solteras y sin hijos son más felices?

Contrario a las manera en la que se les representa en la sociedad, un nuevo estudio señala que las mujeres sin esposo y sin hijos son las más felices.

Paul Dolan, un profesor de la Ciencia del Comportamiento en la London School of Economics, dijo en una conferencia que los factores que tradicionalmente son utilizados para medir el éxito no se relacionan con la felicidad, especialmente contraer matrimonio y tener una familia, según reportó The Guardian.

“Si eres un hombre, probablemente deberías casarte, si eres mujer, no te tomes la molestia”, aseguró el también autor en entrevista con Good Morning America.

En su libro, “Happy Ever After”, Dolan usa como evidencia estadísticas de la American Time Use Survey (ATUS), que compara los niveles de alegría y miseria en individuos de diferentes contextos sociales.

Will getting married make you happy? That depends on your gender says @profpauldolan #HayFestival2019 pic.twitter.com/qzxi0BjACl — BBC Arts (@bbcarts) May 28, 2019



Sus afirmaciones provocaron un debate en las redes, ya que fue cuestionado porque sus declaraciones van en contra de otras investigaciones científicas que indican que sí hay beneficios emocionales y de salud en el matrimonio e incluso, fue cuestionado el proceso con el que midió la información para su estudio.

“El mundo es un lugar complicado, y nos gustan las instituciones y el orden y el matrimonio nos da ese orden; si las mujeres solteras no son tan miserables como nosotros creemos que son eso cuestiona el orden establecido, y no nos gusta que eso sea desafiado”, recalcó el profesor.

A pesar de la polémica alrededor de su investigación, por años las mujeres han alzado la voz en contra de las presiones impuestas por la sociedad alrededor de temas como la soltería y la maternidad.

De acuerdo al INEGI, en México el matrimonio ha ido en declive, ya que del 2016 al 2017 disminuyó un 2.8 por ciento.

Imagen Shutterstock

En el caso de las mujeres en el 2018 se reportó un 40.1 por ciento que están casadas, mientras que el 29.7 por ciento son solteras y el 15.7 por ciento viven en unión libre, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2018.